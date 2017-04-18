自由廣場》八田與一與石岡一郎

◎ 李宗穎

八田與一和石岡一郎，都是日本名字，名字都有個「一」，也都是影響台灣甚鉅的人物，兩人陰錯陽差地因銅像遭斬首而連結起來。

八田與一是道地的日本人、水利工程師，建造烏山頭水庫和嘉南大圳等，被尊稱為「嘉南大圳之父」，稱他為台灣農業現代化之父也不為過。因為是專業工程師，爭議較少；但因為是日本人，一些大中國沙文主義者仍然常仇視他，甚至衍生這次斬首事件。

石岡一郎則是年輕時去過日本留學的中國人、鼎鼎大名的蔣介石。二戰後還私下邀請日本軍事顧問團到台灣指導，崇拜日本的程度可見一斑，稱他為石岡一郎，老蔣應該不會介意。

前一陣子紀念二二八事件，石岡一郎銅像頻頻被斷頭；因為有歷史文獻證明他就是二二八大屠殺的元凶。然馬英九說蔣介石的功過尚待後代評斷，立即受到同是中國國民黨的蔡正元砲轟說蔣有保護台灣的大功。事實上是台灣救了蔣介石，而不是蔣介石救了台灣！一九五○年韓戰爆發，美國本來已經放棄蔣介石，但是台灣的地理位置太重要了，不能讓共產黨拿去，於是派出第七艦隊巡弋台灣海峽，保護台灣，也救了蔣政權。

二二八事件發生前，台灣的物資被搬去中國打內戰，也有部分被貪污掉，造成台灣物資嚴重匱乏，才有二二八事件和四萬舊台幣換一塊新台幣，害多少台灣人家破人亡。二二八事件後的白色恐怖，也整肅了很多人，害死很多無辜百姓！

要問的是：立銅像的目的何在？八田與一銅像據聞全台只有四座，烏山頭水庫這座銅像最為人所知，主要是為了紀念他興建烏山頭水庫和嘉南大圳、幫助農民和台灣農業的貢獻。石岡一郎的銅像則像蟑螂般到處都是，從火車站、公園、學校到紀念堂，感覺跟北韓有點類似。桃園火車站的銅像在紀念什麼？台鐵和火車站在日本時代就建好了，也不是石岡一郎的貢獻。學校裡的銅像在紀念什麼？對學生洗腦、灌輸大中國意識嗎？公園裡的銅像在紀念什麼？真的莫名其妙。

斬首石岡一郎銅像的人可說是為了轉型正義，那斬首八田與一銅像的理由是什麼？若因為他是皇民，那麼石岡一郎也該獲同等對待吧？

（作者為美國德州農工大學經濟學博士，台灣教授協會會員）