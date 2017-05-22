自由廣場》從中監「三不」變「五不」談起

◎ 吳景欽

關於保外就醫及其撤銷與否，目前皆由矯正機關決定，是否妥適？

依「監獄行刑法」第五十八條第六項，受刑人經保外就醫者，若有違應遵守事項，法務部就能廢止保外就醫之許可。至於應遵守事項、廢止許可的要件與程序，依據監獄行刑法第五十八條第七項，乃授權由監督機關訂之，法務部因此頒佈有「保外醫治受刑人管理規則」，有具體規範可為依循。

根據此管理規則第三條第六款，除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關之活動。若有所違反，依據第四條第一款，監獄就得報請法務部廢止保外就醫的許可。這次陳前總統也如去年般，向監獄提出申請與許可，赴台北參加餐會。

只是台中監獄這次所規定的限制，從去年的「三不」變成「五不」，這就讓人狐疑，到底是基於何種理由或事實，致使參與同樣的餐會，卻必須下更多的禁令？從此就凸顯出一個結構性問題，即於監獄行刑法，一概以概括或空白授權給主管機關為決定下，就易形成行政權的專斷。而如此廣泛的授權，也使台中監獄所頒佈的五大禁令，即不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪等等，皆處於極為迷糊且可彈性解釋的空間。如此的結果，就讓矯正機關可以根據輿論與民情的反應，甚至揣測上意，來決定是否撤銷陳前總統的假釋。使保外就醫的准駁，完全陷入主管機關的恣意，也讓人對所謂行政中立產生質疑。

現行對受刑人的假釋決定與撤銷，或者保外就醫的准駁與撤銷，既未有任何類似審判的辯論模式，亦未能讓當事人，甚至是被害人有參與表達意見的機會，就完全不符合正當程序之保障。甚且依憲法第八條，於涉及人身自由的拘束，僅能由法院來決定下，此等處分任由矯正機關決定的法規，也有違憲之疑慮。

（作者為真理大學法律系副教授兼系所主任）