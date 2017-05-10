自由廣場》轉型正義建議從評價蔣經國開始

◎ 陳信傑

上星期四前總統府資政彭明敏先生投書，呼籲大家勤寫「建議」，可讓世人注意有這個議題存在，進而深入了解問題所在，擴大公民視野，對於台灣前途有其社會效能。

彭先生是傅正先生就讀台大政治系時的授課老師，今天（五月十日）正值傅先生逝世二十六週年紀念日，整理白色恐怖戒嚴時期兩次組黨引領台灣走向民主政治的他，在〈從蔣經國到雷震之路〉的心路歷程中，怎麼評價蔣經國，有其特殊的意義。

傅正早年在政工幫時期，跟蔣經國曾有過朝夕相處，所以決定「要把他所講的話記下來，同時蒐集一切現實資料，把蔣經國的一切罪惡寫下來，等到機會再公諸於世，使後世的人不為他以及他的爪牙們所欺，使蔣經國在歷史上留下一個污點，同時使世人認識蔣氏的真面目。」（1952.10.26傅正日記〔以下同〕）

「我眼睜睜地看著蔣經國就將繼他父親而起來，將這一個苦難的國家驅向一個更悲慘的境界。」（1952.5.26）「蔣主任給我們訓示兩點：一是忠實性，這就是要無條件地服從領袖。…二是鬥爭性，這就要健全的組織，組織者也就是只許我存在，不許別人存在。…因為蔣主任在其思想正孕育成長時，只受了蘇聯式的教育，只看到了蘇聯社會的一切現象，因此被迷住了…。他今天的一切鬥爭的方法，都是師法蘇聯。…由於他的基本認識之錯誤，黨將走上一種反時代的敗亡道路。」（1951.2.25）「又是蔣經國來所謂訓話，…講到戰士授田和黃金（扣薪）儲蓄的問題，他認為士兵打到大陸上以後，沿海收復地區的士兵很可能逃亡回家，而戰士授田和黃金儲蓄正是控制逃亡的兩大法寶，因為士兵如果逃亡，便不能享受這兩種權益，結果士兵將因企圖保持享有權利，便不會逃亡。由此可知，這又是蔣經國控制廣大士兵群為他的地位和權力的兩大毒辣政策。天下再好的東西和辦法，到蔣經國手中便變成工具，豈不悲哀？…怎奈蔣經國之流，或由於愚昧，或由於利慾薰心，對此不能有正確認識，可勝浩嘆。」（1953.4.25）

轉型正義雖千頭萬緒，但絕不可漏掉評價兩蔣，建議從蔣經國開始。

（作者為公益信託雷震民主人權基金諮詢委員）