自由廣場》「建議」有用嗎？

◎ 彭明敏

此謂「建議」係指一般老百姓私下（私信）或公開（投書、社論、政論）對於政府（總統以下所有公共機關），提出問題或意見。

它有用嗎？可以斷言，其絕對多數如石沉大海或馬耳東風悄悄地被投入垃圾桶。其實，建言者本身大都也不敢相信其建議會被採納。明知不會被採納，幹麼建議？這乃與要求「言論自由」一般，人性神秘之一面。

有的建議，聽起來很有道理，還是很難被採納。其原因很複雜。正當理由是「沒有預算」或「法律上有困難」。還有官僚文化，「多一事不如少一事」，過去習慣大家過得好好的，何必改變，多一事，大家懶得動。又採用陌生人建議好像證明自己無能，沒有面子，自尊心不許。

有些政府如美國，對於公開建議，似較不回應，卻將私信建議視為公關問題，美國政府或國務院都有專人負責回信。從全球各地來的無數信件，除非是謾罵、要錢、猥褻、太離譜的（要求發動第三次世界大戰）以外，寄信者大都會得到客氣而摸不著邊際的覆信，若有台灣人，認真寫信給美國總統有所建議，他大概會收到客氣而模稜兩可的回信。若拿此信誇言他與美國總統有直通管道，那是滑稽的。

那麼，公開「建議」完全無用嗎？不見得。公開「建議」可使世人注意到有此議題存在，讀了建議會有較深入了解問題的所在，增加知識，有公民啟蒙教育之效。公民知識豐富，就是整個社會的知識水準提高。

這種思維，則是一九九六年首次台灣總統直選時的想法。明知不會當選，仍要競選總統。因知國人長期受盡洗腦，對於台灣人的前途，只能從一死角看之，不知另有活潑嶄新的不同途徑。趁此機會可以打破多年的死僵觀念。但願當時政見至今仍留有痕跡。

總之，各種公開的「建議」，縱使未為當局所採納，諷刺地可以擴大公民視野，有其社會效能。

職是之故，呼籲天下諸公，不必氣餒，還是繼續不可救藥地痴痴地勤寫「建議」吧。天佑大家。（作者為前總統府資政）