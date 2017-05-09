《自由廣場》馬克宏能否成為21世紀的拿破崙？

◎ 王思為

法國總統大選結果，與選前民調預估或電視辯論後兩人的看好度，數字上幾乎是相符的。這也顯示，即便所謂大選投票率創下近年來新低，但選民結構基本上仍屬於可預測的，並未如同有些人所說，因傳統左右兩大政黨在第一輪被淘汰，代表民眾完全揚棄傳統政黨的認同，或者說極左派的選民會倒戈支持勒班，造成民粹浪潮終將席捲法國等，這類沒太多根據的說法。

當然，吾人也不應倉促定論說，選舉結果代表馬克宏所高舉的「中間派路線」獲得選民肯定（這個「中間路線」究竟要怎麼走？它與英國工黨在布萊爾時代所標榜的「第三條路」是否雷同？爭論仍多）。畢竟在六月十八日的國民議會選舉結束之前，誰也說不準法國未來政治版圖的形貌。

如果前進黨能趁著總統大選的勢頭，吸收足夠的社會黨與共和黨成員易幟而戰，那麼馬克宏或許能很幸運地擁有國會多數席次。但若如他選前所宣示，要裁減三分之一的國民議會與參議員人數，則願意協助他完成這些改革的國會議員又有多少？特別是從這次國民議會的選舉開始，政治人物不能兼任地方行政首長（禁止兼任多項公職禁令生效），且共和黨與社會黨人為了奪取黨內領導權，再度展開內部競爭，諸多不穩定變因都在發酵之中，讓六個星期後的國會選舉成為有史以來最難以預測的一次。

另外，值得注意的是，民族陣線候選人這次拿到近一千一百五十萬票，比二○○二年老勒班的五百五十萬票多了足足一倍，絕對不容忽視！或有謂這次的選舉是「城市vs.鄉村」、「成功vs.失敗」、「融入vs.被排除（全球化）」的對決，不論這些極簡的化約公式是否堪用，我們仍需留意那些對於民主體制或國家角色不滿的、那些對於歐盟與歐元的認同日益消退的、那些在全球化過程中被邊緣化的人民，這些憤怒如此真實地存在。

上述難題不可能有特效藥，但極右派選民正是因長年不耐，才透過這次大選反撲，希望政治人物可以給個簡單明確、強而有力的答案（這也才是極端政黨勢力興起的主因）。

激情過後，剩下的才是硬仗。馬克宏能否成為二十一世紀改變法國的拿破崙？拭目以待。

（作者為南華大學國際事務與企業學系副教授、法國巴黎第五大學政治學博士）