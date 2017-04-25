《自由廣場》五七之後 法國政局的挑戰才要開始

◎ 王思為

週日，法國選民以高於原本預期的超過七成投票率，挑選出進入第二輪決戰的兩位總統候選人—前進黨（中間派）的馬克宏及民族陣線（極右派）的勒班，與選前民調預測相當接近，原本擔心類似美國大選的民調偏差意外並未發生。而雖然難掩落寞之情，落敗的候選人亦多半呼籲選民集中選票在第二輪支持馬克宏，因此，除非在第二輪選前出現極端特殊的事件造成逆轉，否則馬克宏成為新任法國總統幾乎已成定局，可望以三十九歲之齡成為史上最年輕的總統，打破季斯卡四十八歲當選的紀錄。

有意思的是，這次投票率出乎意料地高，甚至比二○一五年十二月的大區選舉（接近六成）還要高出一成多，這在一個疲軟的民主體制當中，倒是滿特殊的例子。可能的解釋是，極左與極右的候選人表現好到令人憂心，再加上上星期四的香榭大道恐攻事件，反而激發了冷漠選民的投票動機。尤其巴黎市投票率高達八成四，民族陣線的選票在巴黎更跌到只有五％，多少反映出法國人對於制裁恐攻的方式，不是退縮、而是勇敢面對，這也是長年來在恐攻威脅底下型塑出無奈但並不妥協的生活態度。

不過，法國真正的難題，在新總統於五月底上台之後才要開始。新政府組成之後，隨即於六月要舉行國民議會的全面改選。換言之，新總統跟新政府接著要面對的，將會是一個全新的國會生態。而根據二○一二年的國會席次及二○一五年的大區選舉結果來看，傳統兩大政黨（共和黨及社會黨）在地方上的經營依然穩固，即便是選情最終發生左右擺盪的震撼，但在各陣營內，依舊難以見到會有大幅異幟、轉而投靠新任總統麾下政黨的話，那麼在短期之內，可能會出現下列三種讓總統難以駕馭、外界難以預測的執政情形：依總統馬首是瞻的大聯合政府，左右共治，或少數執政。這意謂著法國的總統大選就算在五月七日之後落幕，法國政局的全新挑戰卻才剛要開始，除非新任總統能有辦法在一年內集結麾下大軍，一年後解散國會重選並贏得勝利、納編國會，否則未來五年，或許仍將會是阻力重重的坎坷執政路。

假使上述想定為真，則歐盟依然是輾轉難眠的。

（作者為南華大學國際事務與企業學系副教授，法國巴黎第五大學政治學博士）