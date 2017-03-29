自由廣場》〈林保華專欄〉中國對美的「猶太戰略」

北京「兩會」後，目前進行外交「春耕」，藉以挽救因為經濟軍事擴張造成的外交孤立。其中最重要的是三月十九日來訪的以色列總理納坦雅胡，這個以色列史上最大商務代表團有五名部長、九十名商界人士，這位總理聲稱以中合作是「天作之合」。

一九九七年底，中國向以色列購買四架費爾康預警機，以國還幫助中國自行生產預警機雷達和機載電子設備。等到美國發現出來制止為時已晚。

中國這次也有軍事技術上的企圖，然而更重要的是為川習會做準備，著眼於未來的中美關係。

現在的川普團隊，對川普最有影響力的是他的女婿庫希納，因為每個重要場合都有他出現。國務卿提勒森在北京為習近平的「新型大國關係」背書，有媒體認為是受庫希納影響。

庫希納是猶太人，據美國朋友說，原先庫希納家庭反對他與川普女兒伊凡卡的婚姻，兩人已經幾乎分手了，後來由梅鐸前妻鄧文迪（中裔美國人）重新撮合，所以鄧文迪與他們夫婦關係非同尋常。伊凡卡帶女兒到中國大使館拜年，就是中國大使館透過鄧文迪做的工作。

所以中國拉攏以色列，不但可以討好庫希納，也可以影響美國的猶太族群。猶太人在美國金融界的影響力非同小可，擴及許多行業，包括經濟學界、資訊、媒體等，從而產生對政治的巨大影響力。川普揚言要對中國開展貿易大戰，華爾街不少專家勸川普萬萬不可，因為美國會有很大的損失；可是他們就不談中國會有什麼損失，中國是否禁得起這個衝擊而收斂它的霸權擴張，美國的防守態勢只能讓中國得寸進尺，這已經被五十年的中美關係所證明。

中國為平衡以阿（拉伯）關係，在納坦雅胡訪中前兩天，也與來訪的沙烏地阿拉伯國王簽署了六百五十億美元的備忘錄與意向書。

中國有一個猶太研究中心，隸屬上海社會科學院，說是為了研究納粹的大屠殺以討好西方國家，其實中國研究歷史都要為現實政治服務，中國正在費盡心機實現統戰猶太人來拉攏川普、掃清稱霸全球障礙的大戰略。也怪不得前美國在台協會（ＡＩＴ）處長司徒文日前表示，對即將到來的川習會，他「有點害怕」。

事關台美關係重要議題的「猶太學」，台灣有沒有學者在研究？美國有台僑朋友很重視這個問題，也有相當研究。台灣要研究，而且要貫徹在外交行動中。猶太復國精神的堅韌性，更是台灣人的學習榜樣，他們的團結精神，與中國人的熱中內鬥，更有天壤之別。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）