前總統馬英九涉嫌洩密被起訴。（記者羅沛德攝）

北檢昨日偵結馬英九被控教唆洩密案，依違反「刑法」洩密罪、「通訊保障及監察法」、「個資法」提起公訴。先前，馬英九、黃世銘被控洩密與教唆洩密等案，黃世銘前年已被判刑，馬英九則卸任後檢方才啟動偵查。為了整肅政敵，不惜毀憲亂政、侵害人民基本權利，不啻是馬英九「溫良恭儉讓」包裝的莫大諷刺。

馬英九利用特偵組非法監聽所獲情資，指揮國民黨考紀會開除王金平黨籍，企圖令其喪失不分區立委資格、失去國會議長寶座，不僅是二○一三的政壇大事，也對後來的太陽花學運與二○一六大選產生激盪作用。當時特偵組的違法監聽，連立法院總機也在內，引起朝野、輿論譁然。二○一五年二月，高院合議庭認定黃世銘向總統及行政院長洩漏偵查中的偵辦內容與通聯紀錄等機密事項，依違反「通訊保障及監察法」及「刑法」洩密罪判黃世銘一年三個月徒刑，得易科罰金，全案定讞。黃世銘的判決結果，預卜了馬英九卸任後的命運。而黃世銘退休金、監察院彈劾「全身而退」，有無甚麼秘辛尚待歷史解密。

事後回顧，所謂的「馬王政爭」，堪稱壓垮馬英九政權的最後一根稻稈。二○○八，馬英九完全執政，權力一把抓，連國民黨中常會都成了一言堂。抽象的意識形態，現實的權力衝突，導致馬英九難容王金平；二○○五黨主席之爭，馬英九將掃除黑金的箭頭對準王金平，似乎已經埋下了二○一三的伏筆。馬英九所圖，似乎是杜絕國民黨質變，不容本土人士僭越主導權。「馬王政爭」，不難看出馬英九為了拔除異己不擇手段。可笑的是，馬英九總統兼黨主席，竟在政爭落敗，埋下傾中總路線崩潰的種子。太陽花學運，如果沒有「馬王政爭」的背景，發展可能會是另一種劇情。

去年九月，卸任後的馬英九在公開演講洩漏「馬習會」的會前協商內容，而此磋商程序及協商內容過去被馬政府列為國家機密，拒絕立法院事前監督。這就是典型的馬英九風格，只要他想揮灑權力，心中是沒有民主法治的。台灣這個民主國家，被這個人拿來一人獨裁一意孤行，此所以，他只政策照顧有利於終極統一的對中全方位開放，罔顧台灣平民百姓的生活福祉與選擇自由。結果，從二○一四太陽花學運到二○一六大選，跨越藍綠選民的憤怒一舉讓國民黨完全在野。「聯共制台」頓失台灣內應，一中框架的兩岸互動模式遂告動搖。

洩密、教唆洩密等官司的源頭「馬王政爭」，連戰連敗的國民黨至今仍走不出療癒之路。刻正進行的黨主席選舉，與主流社會脫節的黃復興們成了關鍵，決戰在於爭取極少量同志而非社會大多數，稍有本土傾向便成為原罪。表面上，這是洪秀柱意識形態漣漪作用；更深層來看，倒像是「馬王政爭」在國民黨內的續集，連批馬的「洪衛兵」也難逃其意識形態魔咒。國民黨宛如敗得還不夠徹底，整體走向還是朝證明失敗的總路線滑行，對轉型正義、黨產歸零、年金改革、司法改革等，依舊選擇敵視主流民意的牆角；抵制維護國家安全的認同、保防、防禦等，只想集結反改革者「拖垮這個政府」，而其潛台詞該不會是「拖垮這個國家」吧？

馬英九正在接受正義的檢驗，當年他被刻意美化而站上最高權位的環境早已改觀，這是台灣民主的長足進步。被起訴後，馬英九出面強調：「我的清白我有信心，未來將到法院說明」。其實，社會大眾更希望，「司法改革」高唱入雲之際，法院審理相關案件毋枉毋縱，但願不會再出現「首長特別費」與「國務機要費」的雙重標準。如今，司法是馬英九的陰影，而馬英九是國民黨的陰影。對於國民黨，已經卸任的馬英九既已「個人造業個人擔」，作為台灣最大在野黨更應儘早揮別「馬英九陰影」，迎向主流社會的改革願景，尋求自我改造重新再起的動能；自鎖於一中囚虜困境，背對台灣主流民意，天上不會再一次掉下來二○○八的禮物了。