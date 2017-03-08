《自由廣場》《林保華專欄》有種韓國 流氓中國

由於中國支持下受到朝鮮金家王朝長期武力威脅，韓國在美國幫助下，設置薩德導彈防禦系統，被中國的「限韓令」報復，提供交換土地給政府設置薩德基地的樂天企業，更被中國政府制裁，執筆時，已有二十三家分店被關閉，中國人拿著毛魔的照片喊打喊殺去砸店，還揚言抵制韓貨。金家小弟則連續兩天發射導彈，配合中國大哥。

中國曾在六十多年前出兵支持金家王朝蹂躪韓國，停戰後，繼續包養他們威脅韓國安全。韓國民主化後，政府都在討好中國，希望中國管住金家，在經濟上也依賴對中國的出口，尤其這一任的朴槿惠到中國出席被全球抵制的九三閱兵。即使如此，韓國還是被中國剝奪自衛的權利。可見中國根本是一個做賊喊捉賊的流氓國家。

面對中、朝大小流氓的威脅，韓國雖然正在經歷閨密門的亂局，然而朝野、企業、媒體都團結一心，共同抗敵。他們的有種表現，與被中國人幹出來的「高級中華民國人」，是明顯的對比。

其實就是以「流氓種」來說，金家也高於流氓中國。金家耍流氓是明火執仗，「我是流氓我怕誰？」中國則是一面耍流氓，一面還要擺出正人君子的樣子，要與美國建立新型大國關係，要全球承認它的完全市場經濟地位；明明是中央政府煽動流氓打砸搶，外交部發言人三月六日還再重申歡迎包括韓國企業在內的外國企業在華投資興業。這種表現比慈禧還不如，慈禧還公開與拳匪勾結「滅洋」，中國則是利用拳匪，卻假裝與己無關，就像李蓮英那樣沒種。

二○一二年習近平上台的十八大前夕，煽動一場反日的打砸搶紅衛兵拳匪運動，今年十九大前夕的對象則是韓國；下一次可能是台灣。這是自由世界對抗流氓中國侵略擴張的前線堡壘，美國與西方國家應該給予一切可能的援助，就像當年韓戰組織聯合國軍隊抗敵那樣。

二○○三年開始的六方會談，是中國炮製的一場大騙局，不但沒有任何成果，反而是中朝軍力的壯大，朝鮮更成為核武國家，也試射了長程導彈。

對朝鮮的武力挑釁，中國一直反對聯合國進行制裁，去年十一月總算「一致通過」，中國卻沒有行動。一直到最近朝鮮謀殺金正男事件，中國迫於壓力的所謂制裁，就是停止進口朝鮮煤炭一年。中國煤炭產能過剩，所謂制裁只是利己而已。中國必須停止輸出原油給朝鮮，朝鮮的軍事活動才會立即癱瘓。

美國對流氓只秀出肌肉是不夠的，只有教訓，才是唯一的辦法。韓戰以後東亞太平了幾十年，一直到中國「崛起」，就是最好的例子。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）