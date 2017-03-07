自由廣場》這樣子的中國，誰不反！

◎ 黃惟冰

「減少對華依賴度才能阻止中國的蠻橫」、「如屈服於中國對薩德的報復，國家顏面何存？」「中國激進的薩德報復應適可而止」。

以上三段話，對有些人來說，要是看得不夠仔細，可能就急著貼上「逢中必反」的標籤。然而，它們並非出自台灣，而是南韓前三大報「朝鮮日報」、「東亞日報」與「中央日報」分別於三月三日或四日出刊的社論標題。

由於南韓政府基於防衛需要，堅持要部署薩德防空系統，中國發動一波又一波的報復。包括停在路旁的現代汽車被砸毀；部分媒體呼籲抵制三星手機；國家旅遊局要求韓國旅遊商品下架；許多網站屏蔽「樂天」的搜索結果；範圍不斷擴大的「娛樂限韓令」；甚至連「準斷交」，以及「外科手術」式的軍事打擊等言論，都浮出檯面。使得南韓舉國震驚，並亟思反制之道

長期以來，南韓都奉行「一中政策」，二○一五年九月，總統朴槿惠更不顧美國壓力，成為天安門上唯一與習近平共同閱兵的美國盟邦領袖。同年底，「中韓自由貿易協定」正式生效。不過一年光景，一個薩德爭議，中國翻臉像翻書，中韓友好氣氛就此跌落谷底。

與南韓相較，台灣的人口、土地與經濟規模，都不到南韓的一半，但對於中國的依賴，卻是有過之而無不及。凡事不怕亡羊補牢，就怕一意孤行，南韓的前車之鑑歷歷在目，台灣人民千萬不要溫水煮青蛙習慣了，不見棺材不掉淚。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）