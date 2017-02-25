社論》二二八給台灣上的這一課

二二八只有受害者沒有加害者之荒謬，令人難以忍受。各界期望全面公布檔案，徹底追求真相，確定責任歸屬，實踐轉型正義。圖為國史館23日舉辦「二二八事件檔案彙編」新書發表會。（資料照，記者張嘉明攝）

二二八事件，轉眼七十週年，而傷痕猶存，彷彿昨日。今年二二八，適逢本土政權完全執政，所以社會省思氣氛有所不同，只有受害者沒有加害者之荒謬，更令人難以忍受。各界的期望，仍是全面公布檔案，徹底追求真相，確定責任歸屬，實踐轉型正義，以期二二八的苦難昇華為台灣人民自我發現的精神動能。另，北京則借題發揮聲稱，二二八是「中國人民解放鬥爭的一個部分」，「長期以來被一些台獨分裂勢力別有用心地加以利用」。沒有發言權也要搶著發言，哪天宣稱二二八是「反獨促統」，大家也只能一笑置之。

國共兩個中國黨，向來以外來觀點論述二二八，恰好凸顯這是攸關台灣主體性開展的關卡。多年來，經過政治禁忌解除魔咒，以及學者專家客觀研究，這段歷史被掩埋的本質逐漸浮顯。但完整的二二八圖像，包括國際強權政治因素，現場參與者的認知侷限，仍待長期的挖掘追索，才能讓我們與後代不斷探觸深層結構，讓二二八的歷史斷層化為滋潤未來願景的沃壤。而所謂「長期以來被一些台獨分裂勢力別有用心地加以利用」，吾人也不妨拿來當作他山之石，檢視二二八事件之前有識之士更長時期的行動取向，俾能永遠杜絕類似悲劇再度發生。

回顧二戰前後，同為日本殖民地的朝鮮半島，在殖民期間便有獨立運動，而且不只一股勢力。朝鮮獨立運動，在殖民期間無法自我解放，但二戰結束便歸返朝鮮南北，填補政治真空，從而在國際政治力學下分別建國。儘管南北兩國無法免於大國影響，畢竟初步完成了脫離被殖民命運的建國理想。至今，雙方同獲國際承認，同為聯合國會員，如果沒有殖民時期的獨立運動，未必走到今天這條路。類似的情形，發生在原屬法國殖民地、遭日本佔領的印度支那，不同的是北越由獨立運動而來，南越由法國扶植、美國支持，且一九七六年北越統一南越。越南由被殖民、被佔領，到二戰結束後南北分別建國乃至統一，無疑也是與被殖民、被佔領期間的獨立運動存有因果關係。至於英國殖民、日本佔領的香港，戰後依舊被殖民，最後主權移交中國，走上另一條不歸路。

反觀台灣，殖民期間欠缺成熟的國家建構思考，未能迎向戰後現代國家勃興的潮流，令人遺憾。日本殖民後期，向日本帝國議會爭取自治的台灣議會設置請願運動，雖然不無進步意義，終究不是追求自成一國。日本向盟軍宣布投降後，蔣介石軍隊代表盟軍來台受降，又有台灣光復致敬團之舉。台灣的民意被如此呈現，國家建構沒有成為主軸，於是開羅宣言、轉進台灣、冷戰圍堵、中國代表權之爭等，總體營造出「台灣光復」的詭異論述，至今連完全執政的本土政權也「維持現狀」，宣示「我依照中華民國憲法當選總統，我有責任捍衛中華民國的主權和領土」。寧靜革命所獲的民主，是台灣不同於以往的自我保衛機制，但漂流台灣仍在打轉，對照北京的促統圍堵，誠屬隱憂。

二二八風雲，過了兩個世代，尚未塵埃落定，顯示其政治能量非同小可。真相水落石出，加害者承擔責任，進而台灣內部和解，凝聚新的命運共同體，台灣跨世代的歷史記憶與未來願景正朝此一交集前進。不過，導致二二八悲劇發生的根源，從殖民到終戰都缺乏普遍覺醒的國家欲求、勇往直前的國家建構行動，在世界史關鍵時刻缺乏歷史性決斷，更值得大家引以為鑑。近年，外來政權執政，裡應外合促統；本土政權執政，維持現狀當道，以致台灣國家正常化一直處於未完成、不確定狀態。現在，台灣人民已經爭得民主，而民主此一手段指向甚麼總目標，務必要有基於歷史反覆教訓的沉思與行動。否則，在二二八的真相重見光明之際，再一次陷入昧於國家建構的遲疑猶豫，那就諷刺至極、後悔莫及了。七十年來，台灣人民不斷與歷史對話，走完國家之路的最後一哩路，當是二二八事件給我們上的寶貴一課。