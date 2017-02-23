自由廣場》綠委應退回考監提名

◎ 紀昭秀

拜讀讀者投書「制憲！」一文，針對廢除考監兩院，認為修憲門檻過高，不如舉辦「要或不要」制憲公投，多數民意支持，就可進入制憲程序，至少籌備研議，或屬可行方法之一。但筆者認為，現階段民進黨應有大作為，不能拿石頭繼續砸自己的腳。

國民黨執政時，綠營不時以冠冕堂皇的理由，高喊廢除考監兩院，並引王建煊養老及雞肋說、藍營智庫考監妨礙國家發展的意見，窮追猛打，讓藍營無力招架，多數民意也趨向支持廢除。

沒想到，綠營執政後，態度丕變，不是悶不吭聲，就是打先縮減委員人數的迷糊仗。綠色執政，綠委席次過半，藍營又嘲諷蔡政府既得利益，不敢廢考監，民意看清五權分立疊床架屋亂象，廢考監時機已然成熟，為何綠營躊躇不前、拐彎抹角逃避？難怪國民黨立委蔣萬安質詢時，譏諷考試院副院長被提名人、民進黨籍的李逸洋「雙重人格」！

阿扁執政時提名監委，遭國親杯葛，索性不再提名，當時並沒有人抗議，國家運作及人民權益也不受影響。蔡總統現在竟要提名監委、考試院副院長及考試委員，筆者認為，綠委應退回提名，或投票否決，建議總統不再提名，將業務逐漸移撥其他機關接辦，讓考監兩院自然而然走入歷史，不管修憲或制憲，都會水到渠成。

（作者為家庭主婦，台北市民）