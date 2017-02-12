《自由廣場》請問兩位國民黨員

◎ 陳彥亨

展讀兩篇國民黨（ＫＭＴ）黨員於二月九日的投書後，很想問問兩位貴黨員，你們可真正知道最大、最主要的民之所欲為何？一語道破，就是請國民黨自動繳械，捨棄一切非法侵占的黨產。並配合黨產會之旨意，主動清查所有附隨組織，如婦聯會等之財產狀況，凡有來源不明者，一律交由黨產會處置，或充公，或返還於原先之擁有者。其次，絕不為此頻打官司，更不倚仗劣質法官百判勝訴。藉此亦可杜絕「法院乃國民黨所開」之惡評。尤進一層，應大幅配合執政黨之司法改造，以期台灣臻於完全之民主國家。

以上兩點說來容易，每逢大小選舉，老Ｋ也會表示一番，但百分之百是應付一下，唬弄一場。其因甚明，此等民之所欲，正是老Ｋ所懼。沒了黨產，沒了不公不義的司法，那老Ｋ不就沒戲唱。可是一直千方百計阻擋呢？那是等於等死。哈哈！真像是孿生的中國共產黨，打了台灣可會掐死自己，只有等死了再說。

此外，亦奉勸老Ｋ黨，別因小英總統及其政府一時民調低，就誤以為可輕易取而代之。大聲告訴你們，小英總統是有認真在做事，只是一時選民尚看不出美好的結果。而這正是你們老Ｋ在作怪。再不痛定思痛，趕緊繳出不法黨產，好好改革不義司法，則屆時選舉一到，我們就發動「投廢票給老Ｋ黨」，讓「無好住」（吳郝柱）等人回去吃自己。

（作者著有《債與償：台灣二二八傷痕小說》及《瑞士交響曲》）