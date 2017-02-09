《自由廣場》國民黨員談黨主席選舉

國民黨的川普在哪裡？

◎ 邱智淵

國民黨的黨主席選舉，展露難得的活力與熱情。然而，國民黨的川普在哪裡？

川普能在美國「建制派」社會體系的層層夾殺中殺出重圍，逆轉選局，首要在於了解民生疾苦，真正提出了老百姓所在乎和關心的主張。這就是最近川普極具爭議的旅遊禁令雖引起中東人士與人權人士反彈，卻仍得到約半數民意支持的原因。因為自九一一以來，美國人對於恐怖攻擊深深感到不安與恐懼。

其次，川普了解民眾厭惡華府的浮誇與官僚習氣，民意普遍希望注入企業效率帶動改革。川普又深諳宣傳之道，不僅言簡意賅，尤其是廣泛運用社群媒體的力量，直接和選民溝通，精準掌握「民之所欲，常在我心」，終於翻轉選情。

如果沒有川普以異於常規的選舉方式逆轉勝，長期分裂又沒有重量級明星的共和黨，誰能攖希拉蕊之鋒，並讓共和黨在國會中取得多數，帶來再次的政黨輪替和完全執政呢？回頭看台灣，離下次總統大選還有三年，國民黨有這種能接地氣、又有充分管理經歷的人才嗎？

很可惜，到目前還看不到黨主席候選人闡述，擔任主席後要如何爭取普羅大眾支持，讓「國民黨再次偉大，重返榮耀」；也沒看到對於台灣的發展提出甚麼有力的建議，卻都只是在國民黨的「建制派」體系中強調正統，在國民黨的舒適圈（黃復興黨部）中擁抱取暖，社會大眾當然「無感」。這也就是民進黨政府即使支持度不高，民眾對於國民黨期望度也沒有增加的主因。

蔡英文民調快速下滑，鐘錘其實已經悄悄的擺回了中道。但是，面對這樣的新局，國民黨想要贏回民眾支持，不能只是坐在那裏等待，而是要把國民黨的川普找出來！（作者為國民黨員，前國大代表）

我對郝龍斌說的一句話

◎ 趙興鵬

日前國民黨台北市第三區黨部舉行團拜，副主席郝龍斌蒞臨，並與參加人員一一握手，握到我時，我鄭重留下一句：「我不但看你選前，還看你選後。」從他眼神，我看出某種震撼，他當下應該覺得握住手的這位黨員，不是一般黨員握握手就過了。

由於蔡英文短短數月民調崩滑，讓政治敏感度再遲鈍的人，也聞得出二○二○年總統大選，對國民黨參選人是大利多，何況嗅覺比一般人靈敏百倍的國民黨檯面人物？這也是為何前年總統參選人登記提名，如王金平、吳敦義、朱立倫各個揖讓而不升，而今年黨內除現任黨主席外，有四人搶著表態，要參選黨主席。這種見盤勢上漲，才要「承擔責任」，而且吃相難看，讓基層黨員看在眼裡，涼到心底。

平心而論，國民黨終於結束一人參選、其他陪襯的傳統，展現黨內民主化。壞現象是這麼多人出馬，相互殺伐確實太狠、太兇！令人憂心！（作者為國民黨員，前聯勤留守署政戰部主任）