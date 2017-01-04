自由廣場》台灣經濟已衝出隧道

從「兩岸交流冷和效應」預見「斷三通」浴火重生

◎ 黃天麟

二○一六年是為「未答完的考卷」兩岸關係進入冷和的第一年。雖然人民無感，但數字在說話，二○一六年是台灣經濟由馬政府負成長谷底翻升的一年，而且也是台灣在亞洲各國表現最為突出的一年。

二○一五年第四季經濟成長率是負○．八九％，到了今年第三季就轉為正二．○六％，第四季更上一層達二．三八％。出口在七月由負轉正增一．一％，結束了連十七黑，外銷訂單結束十六黑，十一月成長七％。景氣對策信號亮出連五綠，製造業信號分數十一月達廿三個月最高的十一．八分。做為經濟櫥窗的股市更是耀眼，年底以九二五二點作收，全年漲九一五點，漲幅十一％，總市值飆到廿七．二兆新高。值得一提的是，去年韓國股市只漲三．三二％，香港○．四％，新加坡負○．○六％，可以說，台灣去年經濟重登四小龍龍首。連幣值（新台幣）亦升二．四％，相對於人民幣之貶六．六五％，韓元貶二．九一％，星幣貶二．四二％，顯得特別刺目，把中國凍結陸客來台之衝擊拋到九霄雲外。

新政府第一年經濟表現為何在東亞特別耀眼？主要歸功於新政府對不承認「九二共識」之堅持所產生的「兩岸交流冷和效應」。筆者早在新政百日時就已提醒，政黨輪替後的「冷和景氣」能否存續，端看「九二共識的融中政策會不會死灰復燃」（請參閱去年八月卅日拙文「百日勝八年」）。所幸，面對北京一連串的「打壓、威脅、恫嚇」，蔡總統堅持不屈服於壓力，這一毅力就是今天台灣經濟由谷底翻升的源頭。理由如下：

一、「冷和」使國人更加關心台灣。即便一年來國內為一例一休、挺同、反同、年金而紛擾不斷，但都是屬於對台事務之關心即是事實，亂中有序，爭執中提升了認同。

二、「冷和」降低了國人及企業的中國熱，尤其製造業對中投資明顯較往年收斂許多，增添了國內的經濟力道。

三、官員們亦不再為兩岸事務分身分神，能聚精於處理國內事務放眼國際，雖然因「老藍男」性格未除，致「拚經濟」尚未符合國人期待，但比「馬政府拚簽十八項兩岸協議」之「負經濟施政」好很多。

事實上，「兩岸關係不搞好，台灣經濟就會好」的實踐檢驗已有多例，如一九九七年八月及二○○○年二月股市之衝破萬點，都是在「戒急用忍」、「特殊國與國論」之後出現。扁政府之二○○六景氣及馬政府的「太陽花行情」，亦是兩岸經貿冷卻後之結果。

據報：中國正在考慮停止三通以懲罰台灣，讓台灣經濟撐不下去。果真如此，或許開始對台有不小的衝擊，但請不要驚慌，這是台灣「浴火重生」的機會，一九八○年代的台灣經濟奇蹟是沒有中國（三不政策）的客觀環境下，由勇敢的台灣人民締造出來的。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）