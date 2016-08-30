自由廣場》百日勝八年 小英政績讚

◎ 黃天麟

新政府執政百日，民調紛紛出爐。傾中學媒如獲至寶以大篇幅數落失政，誇大報導中客減少對台經濟之衝擊。筆者認為這都屬「見樹不見林」的偏頗。其實，新政府百日執政，已有如下成果，有的甚至已超過馬政府八年的成績單。

一、新政府就職前的台股指數為8095.98點，八月二十六日指數為9131.72，百天漲了1035.74點，市值增加了約三兆元，等於全民財富每人平均增加了十三萬元。這一百天台股堪稱是亞洲各國股市之模範生，其漲幅十二．二九％傲視亞洲各國。

弔詭的是，馬英九執政八年，台股由9295.2跌至今年五二○的8095.98，總計下跌1199點，跌幅十二．九％，與蔡英文百日執政的漲點、漲幅幾乎相埒。真巧！

二、股市是經濟之櫥窗。此次台股行情背後必有原因，如國民信心之提高，投資環境之改善等。是以，馬英九八年一直走下坡的台灣經濟，今年第一季創下負○．六九％之難堪後，已逐步回穩，「進一步下滑」之壓力得到紓解，今年第二季呈現了雖不滿意但可以告慰的正○．六九％。今年一月民進黨控制立院之後，馬英九的「融中政策」受到了牽制，也是今年第二季台灣經濟回穩的重要因素之一。

三、景氣燈號的領先指標大選後連續五個月回升，七月終於亮出綠燈。表示民進黨入主立法院後，國民信心已逐步回穩，兩岸關係進入「冷和」狀態，「融中政策」之挫折，讓官民的思維逐步回歸國內。同時指標亦回升，且升幅逐漸擴大。

四、七月出口止跌回升，較上年同期增一．二％，揮別自二○一五年二月以來連續十七個月負成長之局。主要出口市場以日本增十．二％最高，東協四．五％次之，對中國出口之增加僅二．四％，顯見分散出口市場已略有進展。

從出口止跌回升，景氣燈號進入綠燈，ＧＤＰ成長由負轉正，台股五二○後上漲1035點等看來，台灣經濟在百日執政中，已由崩壞逐步康復。筆者要把此轉變總稱為「冷和景氣」，股市行情即稱為「冷和行情」。因為這是小英堅持「否定九二共識」所帶來的「兩岸關係冷和」之果，或許是「無心」之果，但因此官員不必再為「兩岸」分身分神，國民思維亦能靜下來關心自己台灣，是個事實。

政府施政滿意度之下跌，主要是受泛藍傾中學媒之誤導，與綠營支持者對「幾乎整碗捧給人家」的惆悵與對「融中政策會不會死灰復燃」的恐懼。這將是小英總統必須慎重面對的課題，也是「冷和景氣」能否存續的關鍵。

（作者為前國家安全會議諮詢委員、前總統府國策顧問）