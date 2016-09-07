自由廣場》做中客生意 本就該承擔風險

◎ 邱炳進

政務委員張景森在其臉書說：「陸客是我們最需要交的朋友」，竟然成為報紙的頭版頭條新聞，令人稱奇。

照張景森的意思，五二○以後中國客來台日漸減少，好像是我們不想交中國朋友似的。但明明中國客來台減少，包藏著中國官方的政治動機，張政務委員卻有意無意地把被霸凌的台灣，列為究責的對象，要台灣人不要再歧視「大陸人」，試問，中國客的減少，是台灣人歧視中國人所造成的結果嗎？絕大多數的台灣人，對中國客都很友善，不是嗎？

張景森在臉書寫到：「如今北京關閉大陸客源」，造成來台中國客減少的根源，張政務委員不是不知道，為何還天真地要組團到中國宣傳來台旅遊？這不是予人苦苦哀求的味道嗎？

中國客的減少，當然對專營中國客的旅行社有重大的影響，然把所有雞蛋放在同一籃子的經營模式，尤其是與我們敵對的中國，做生意的人，連這種風險評估都闕如，能夠怪政府、怪人民嗎？九月十二日經營中國客的旅遊業者欲走上街頭，逼迫蔡英文總統承認九二共識，試問，為了一點小利卻要政府承認「一個中國」的九二共識，這種「配套措施」明顯違反台灣主流民意的投降政策，新政府能夠妥協嗎？

事實上，今年一至七月來台旅客，還比去年同期增加七．九％，足見，喜歡到台灣旅遊的客人，不是只有中國客而已，所以，這些專營中國客的旅行業者，該做的應是轉型、拓展多元觀光客源才是正途。否則一味配合中國政治企圖，豈不成為中國謀台的幫兇？

（作者從事教職，台北市民）