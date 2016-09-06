自由廣場》談張景森「真正危險」

◎ 吳瑟致

日前，行政院政務委員張景森在臉書表示「陸客是我們最需交的朋友」，PO文後受到各界的關注，論點主要分成兩部分：一是呼籲「不要對陸客有歧視的言論（歧視論）」，二是「大陸人民如果普遍對台灣反感，我看台灣才是真正危險了（危險論）」。

針對歧視論，雖然部分中國觀光客的觀光素質已成為國際笑柄，但是筆者認為，畢竟這並非全面，的確不該以偏概全用歧視的心態來看待全部中客。但是，針對危險論的說法，筆者難以認同，因為問題的本質不在於中客對台反感會導致台灣危險；而是，中客減少背後的政治操作，若台灣的觀光產業過度依賴中客，這才是真正的危險所在！

仔細窺看中國訂定的「大陸居民赴台灣地區旅遊管理辦法」，對岸可以透過核發「大陸居民往來台灣通行證」來控制來台旅遊人數，不得不懷疑，中國為了政治目的，採取經濟措施來加大對台政治干預的力道。事實上，五二○至今，中客總入境人數的確比過去減少，使得許多仰賴中客團維生的旅遊業者感到無比壓力，相關業者為了生計，傳出醞釀於九一二上街頭抗爭、表達訴求。因此，問題仍在於中國對台的政治企圖、「以經促統」的思維，若台灣再走回頭路，未來中國將進一步對台灣予取予求，這正是過度依賴的風險。

中國「以商逼政」的戰略一直以來是清晰不變，過去八年已造成台灣過度依賴中客的傷害，猶如吸食毒品一樣；當前，中國便採行「阻斷供食（客源）」的策略，讓依賴中客、上癮已久的業者隨即面對生存壓力，進而對台灣政府施壓。可以說，中客來台旅遊並非正常的市場運作，而是一種被扭曲的政治工具。筆者認為，面對中客減少的議題，為政者應當謹慎發言，不應讓外界誤解是在配合演出，甚至過度強調對中國卑躬屈膝的危險論，根本是不負責任的行為。

筆者建議，民進黨政府應當多強調「只要願意來台觀光都是我們的朋友」的陳述，而不是單就中客，多花心思思考並提出拓展多方客源的策略，以分散當前過度依賴中客的風險，盤整世界不同旅客來台觀光的需求與方式，以及提高國人留在國內旅遊的意願，並重新彙整可以讓相關業者投入吸引旅客的優惠措施，以促進我國觀光產業走向永續發展的契機。（作者為台北市立大學民調與政策研究中心研究員）

下台吧﹗

◎ 林進德

我有點疑惑，為什麼張景森會說：「陸客是我們最需要交的朋友」？有助於穩定台灣與中國關係？因為張景森貼文最後說：「大陸人民如果普遍對台灣反感，我看台灣才是真正危險了！」所以他考量的是國安因素？

也許吧！但是，我想反問張景森，就算中國人民普遍對台灣好感，就能在中共對台政策上發揮影響力嗎？中國政府就會讓台灣有好日子過？就可以讓中國政府不計較九二共識？就可以除去中國對台灣的領土野心？張先生的想像裡，中國共產黨政府是這樣子會傾聽民意的政府？不會吧！

我個人看過張景森貼文之後，我認為他的出發點或許是善意的，前幾段為旅遊業者請命，也是ＯＫ；但他顯然忘了，中國觀光客減少，是因為中國政府作梗，絕非台灣人友不友善的問題。他也忘了，整體來台觀光客人數，事實上是增加的！行政院發言人童振源就說，今年前七個月來台旅客增加七．九％，還點名指出張景森的貼文是個人言論，並非行政院正式政策立場說明。

張先生，聽說你是「點子王」，不過我GOOGLE了一下，好像沒甚麼具體的好點子，倒是惹出麻煩的鬼點子不少；例如你這篇貼文，我個人就覺得你沒有看到台灣觀光業迎向國際的機會、沒有看到台灣觀光業脫離對中國過度依賴的轉機；眼光短淺，開創的意志不足；現在又被行政院這樣子打臉，我看還是道歉或自動請辭，別再一天到晚為小英添麻煩了！

（作者現任教職，桃園市民）