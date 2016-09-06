自由廣場》不是諾貝爾得主說的算

◎ 郭華仁

日前一則投書「當113位諾貝爾得主連署支持基改…」，引用六月底百位學術祭酒的連署，以及五月中美國國家科學院的報告，企圖說明基改食物無害。該文患了大學生邏輯課上的「訴諸權威」的謬誤。

這些諾貝爾得主呼籲綠色和平放棄反基改的工作，認為綠色和平阻擋了基改黃金米的研發，無法讓貧童獲得胡蘿蔔素來克服維他命Ａ缺乏症。實際上他們被大企業與部分基改研究者蒙蔽了，用同樣的理由來指責綠色和平。

駐在黃金米研發基地，菲律賓國際稻米研究所的一位學者，就在四月發表了學術論文。論文中指出，當地農民尚未能種黃金米，不能歸咎於綠色和平的阻擋，根本是黃金米的品種產量低落，尚未達到推廣的階段。基改企業的說詞是綠色和平的反基改鼓舞了菲律賓人進入稻米研究所，破壞基改試驗田，因此無法研發成功。真相是某年基改米試驗結束，研究者已獲得數據後，民眾才把許多試驗小區中的一小塊稻米田加以破壞。

美國非官方的國家科學院提出了近四百頁的報告，號稱是檢視過九百多篇論文，得到的結論是基改作物對人體的風險並無更大。然而詳細閱讀該報告，就可發現報告選擇性地「檢視」論文。

例如種基改多次使用除草劑嘉磷塞，導致食物中含較多嘉磷塞。報告中寫道，論文發現嘉磷塞與癌症無關。然而至少有四篇原始論文指出非何杰金氏淋巴瘤的罹患與嘉磷塞有關。科學院的報告並沒有引用這四篇，卻採納結論是「無關」的論文。

「一一三」的作者未深入探討，就全盤接受科技權威的論調，還反過來嘲笑反基改者缺乏知識。那麼到底誰缺乏知識呢？該文的各項引申可相信嗎？

（作者為台灣大學農藝學系名譽教授）