自由廣場》當113位諾貝爾得主連署支持基改...

◎ 林基興

日昨貴報報導，學校營養午餐食安升級，高市小漲3元。這需要澄清。

今年6月30日，生技專家與1993年諾貝爾生醫獎得主羅伯茲（Richard Roberts），號召諾貝爾獎得主，簽署公開信〈諾貝爾獎得主信件支持精準農業（基因改造生物）〉，給綠色和平組織、聯合國、各國政府；呼籲綠色和平停止抵制基改作物，尤其是「黃金米」；並呼籲各國政府加速應用基改技術。至二十九日止，已有一一三位諾貝爾得主連署。發信之因是，綠色和平引領反對現代植物育種，瞎掰其風險效益。公開信強調，世界各地的科學社群與政府機構不斷地確認，基改作物食物跟其他傳統育種物食物一樣安全，甚至可能更安全。不論人或動物，從無食用基改食品而造成健康危害的確證案例。基改作物對環境的害處更少，而且對全球的生物多樣性是一大助力。

也是不久前（5月17日），美國國家科學、工程、醫學三院，發佈報告《基因改造作物：經驗與未來》指出，基改作物與傳統作物相比，對人體沒有更大風險，也沒有證據顯示基因改造作物，造成額外的環境問題。

判斷基改的健康與環保效應，是相當專業的科學；反基改者缺乏知識，又罔顧美國國家科學院等的專業聲明，自以為是地誤導民眾。例如，我國反基改者去年12月，強勢要求而修改「學校衛生法」，禁止使用基改食材進校園。

若基改食品有害，校園外餐廳與家庭也要禁？除了學生，其他青少年、婦女、老弱、病患呢？交大科技法律教授倪貴榮指出，在校園外仍可食用基改食品，即該法排除了《食管法》的適用，其法理基礎為何？而學生受到特別保護的科學實證及需要為何？如果我們認為基改仍存在風險的疑慮，何以讓校園外的民眾暴露在此風險中，而不一體適用？基改食品既經合法銷售，即應享有與其他非基改食品公平競爭的待遇，但該法卻排除校園販售基改，違反自由貿易的不歧視（TPP協定）等；未來可能招致貿易制裁、國際糾紛。

現在，該禁令已經造成高雄市營養午餐漲價三元（目前26萬弱勢生由教育部補助每年增2.6億元），其他不漲的學校，也許挖東牆補西牆，或減少蔬果量。但如2012年10月，美國小兒科學會聲明，多吃各式蔬果有益於健康，不解基改科技而減少蔬果，只是傷害國民健康。

總之，好端端的基改食品，和傳統食品一樣安全，或更安全，卻被抹黑成「食不安」，又弄得營養午餐漲價，真是罪過。

（作者為大學教授，公益《科學月刊》社前理事長）