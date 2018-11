超A評論》2018緬甸補選的啟示：全國民主聯盟危機浮現？

緬甸於今年舉行全民盟新政府上任後的第二次議會補選,選舉結果出爐,全民盟發言人認為選舉結果差強人意,許多觀察家更直截地表示人民對翁山蘇姬不信任的警鐘已經響起,全民盟面對2020年大選前途堪慮。為何出現這樣的評論?我們可以從當選席位分佈、權力移轉和投票意願等三個面向看出端倪。

司徒宇/國立中山大學中國與亞太區域研究所博士後研究員

緬甸於今(2018)年11月3日舉行全國民主聯盟(National League for Democracy,以下簡稱「全民盟」)新政府上任後的第二次議會補選,此次空缺議席共有13席,係因部分議員被委任政府內閣職務或逝世而產生,包括:聯邦議會上院—民族院(Amyotha Hluttaw)1席、聯邦議會下院—人民院(Pyithu Hluttaw)4席,以及省邦議會(State and Regional Hluttaws)8席。許多分析家在選前指出,雖然本次補選無法改變各政黨在議會的權力格局,但相較於2017年4月1日的第一次補選,今年補選對翁山蘇姬與全民盟執政滿意度的檢驗,更具指標性意義。

選舉結果出爐,全民盟拿下應選13席中的7席,代表軍方的聯邦鞏固與發展黨(Union Solidarity and Development Party,以下簡稱「鞏發黨」)拿到3席,其他3席則分別由二個少數民族政黨,撣族民主聯盟(Shan Nationalities League for Democracy)與欽族民主聯盟(Chin League for Democracy),以及無黨籍人士贏得。

乍看之下,全民盟於此次補選斬獲過半席次,成績甚至較2017年更加進步(全民盟當年贏得19個出缺議席中的9個席位),但全民盟發言人—苗紐(Myo Nyunt)卻認為選舉結果差強人意,而許多觀察家更直截地表示人民對翁山蘇姬不信任的警鐘已經響起,全民盟面對2020年大選前途堪慮。為何出現這樣的評論?我們可以從當選席位分佈、權力移轉和投票意願等三個面向看出端倪。

緬甸新政府上任後的第二次議會補選結果,全民盟斬獲過半席次,但許多觀察家直截地表示人民對翁山蘇姬不信任的警鐘已經響起,全民盟面對2020年大選前途堪慮。(EPA)

少數民族的背離

首先,全民盟獲勝的席次大多集中在曼德勒(Mandalay)、勃固(Bago)、馬圭(Magway)等緬族佛教徒佔多數的中部城市;而在失利的6個選區中,即有4個位於少數民族各邦,包括:克欽邦、撣邦、欽邦,以及若開邦,代表全民盟正逐漸喪失少數民族的支持。筆者曾於今年4月前往克欽邦首府—密支那(Myitkyina),訪問當地克欽族人對於全民盟執政的看法,他表示:

「2015年大選前,各少數民族幾乎清一色支持翁山蘇姬,希望她能帶來改變。但二年過去了,軍方對待少數民族的強硬手段並未改變,少數民族各邦惡劣的生活狀態亦未有起色。換言之,緬甸的轉變僅限於形式上,即政府產生的方式從非民選到直接民選,但軍人專權的程度似乎沒有減少,人民生活品質更未見提升。於此情況下,許多少數民族決定下屆選舉不再支持全民盟,因為新政府已經證明了自己的無能。」

值得注意的是,少數民族並非以消極不投票之方式面對2020大選,而是各個小黨尋求合併的機會,希望以團結氣勢吸引人民,轉而支持代表在地利益的政黨。例如:欽族全國民主黨(the Chin National Democratic Party)、欽族進步黨(the Chin Progressive Party)、欽族民主聯盟(the Chin League for Democracy)等三個欽邦在地的政黨,已確定合併為「欽族全國民主聯盟」(Chin National League for Democracy);克倫民主黨(the Karen Democratic Party)、克倫邦民主與發展黨(the Karen State Democracy and Development Party)、克倫國家民主黨(the Karen National Democratic Party)、攀龍王子民主黨(the Phalon-Sawaw Democratic Party),也合併為「克倫全國民主黨」(Karen National Democratic Party);另外,克欽民主黨(the Kachin Democratic Party)、克欽邦民主黨(the Kachin State Democracy Party)、克欽全國代表大會(the Kachin National Congress),以及克欽邦聯合民主黨(the Union and Democracy Party of Kachin State),也已協商合併為「克欽黨」(Kachin State Party)。

上述舉措,皆是各少數民族為角逐2020年議會席次所做的努力,而背後主要的催化劑即為他們對全民盟執政的不滿。

全民盟獲勝的席次大多集中在曼德勒、勃固、馬圭等中部城市;而在失利的6個選區中,即有4個位於少數民族各邦,包括:克欽邦、撣邦、欽邦,以及若開邦,代表全民盟正逐漸喪失少數民族的支持。(EPA)

鞏發黨的逆襲

再者,全民盟失利的6個選區中,有4個原本屬於全民盟黨籍議員,分別是實皆省(Sagaing)的塔穆區(Tamu)、仰光省的港口區(Seikkan)、克欽邦的密支那,以及欽邦的巴杜比(Matupi),而前面3個選區在此次補選中都被議會第二大黨、具有濃厚軍方色彩的鞏發黨拿下,這對全民盟無疑是一大警訊。翁山蘇姬於2015年挾其龐大的個人魅力,帶領全民盟贏得議會多數席次,使該黨躍升成為緬甸第一大黨,當年鞏發黨於上、下議院僅各獲得12席與30席的慘澹成績。然而,三年過去,緬甸基礎建設依然百廢待舉,政策規章仍舊渾沌不明,加以內戰頻繁導致局勢動盪不安,讓有意前往當地的投資者為之卻步。而人民也從中看清全民盟當政的能耐,因此有部分民眾轉而將期待放在鞏發黨身上,若鞏發黨能藉此機會證明自己的能力(特別是經濟與國家安全議題)優於全民盟,帶給人民足夠的安定感,預料將能趁全民盟的弱勢而起,在2020年大選取得佳績。

在經濟議題上,鞏發黨明顯看見全民盟就任後的束手無策,便利用此次補選的機會,在各選區內以低於市價百分之十的價格向民眾販售大米和食用油,希望吸引更多選票,此舉看來已然奏效。另外,在國安議題上,少數民族叛亂活動持續不斷,以及羅興亞議題懸而未決,都讓許多緬甸人民失去耐心,寄望政府或軍方以更強硬的手段捍衛國家領土主權的完整。以今年10月14日緬甸人民在仰光街頭發起的遊行活動為例,其主旨是反對國際社會干預緬甸國家事務,支持軍方對羅興亞議題的處理方式。許多民眾與僧侶高舉國防軍總司令—敏昂萊(Min Aung Hlaing)的肖像表示支持,有緬甸賓拉登之稱的佛教僧侶—阿欣.威拉度(Ashin Wirathu)也現身發言力挺軍方,而現場更出現「要永遠與軍方站在一起(Need to Stand with Tatmadaw Forever and Ever)」的標語。

今年10月14日緬甸人民在仰光街頭發起的遊行活動,主旨是反對國際社會干預緬甸國家事務,支持軍方對羅興亞議題的處理方式。許多民眾與僧侶高舉國防軍總司令—敏昂萊的肖像表示支持。(AP)

當時我訪問居住在仰光的友人,對此次遊行的看法,他表示:「近來國際社會針對羅興亞議題的施壓力道頗重,人民就算再怎麼厭惡軍方過去的專制獨裁,但總認為羅興亞議題屬於緬甸國家事務,不容國際置喙,再加上又牽扯到民族與宗教的問題,使得部分人民選擇站在軍方這一邊」。由前述可知,緬甸內外交迫的窘境,使執政未滿三年的全民盟蠟燭多頭燒,但人民是現實且健忘的,若無法在短期內看到施政的成效,反而會懷念起過去的軍人政府,畢竟軍方曾不只一次公開表示,緬甸能邁向改革開放完全是他們的功勞。

投票意願低落

不可否認的,相較於五年一次的議會大選,緬甸人民對期中補選的關心程度肯定較低。以2017年的補選為例,在人口密集的仰光地區,德貢繆迪瑟甘(Dagon Myothit Seikkan)選區僅有29.23%的投票率,另一個選區萊達雅(Hlaing Tharyar Township)的投票率,更是低到只有12.26%。而今年的補選也不例外,在13個選區中,只有5個選區的投票率超過50%,其餘8個選區都介於30%-40%之間。雖然這樣的情況,可能與各參選政黨、緬甸聯合選舉委員會(Union Election Commission, UEC),以及市民社會組織的投入和宣傳程度有關,但投票率不佳間接導致全民盟選情低迷也是不爭的事實。有分析家即表示,雖然全民盟的支持者還是很多,但他們正在流失,若選民對選舉的態度持續冷漠,勢必衝擊全民盟2020年的選情。相較之下,鞏發黨因為獲得選民堅定不移的支持,才能在此次補選中成功逆襲原本由全民盟獲勝的選區。

女神光環終將褪色

2015年大選,緬甸人民以選票表達對長期軍事威權的不滿,讓翁山蘇姬率領的全民盟獲得壓倒性勝利,代表軍方的鞏發黨彷彿已被人民打入冷宮,很難再有翻身的機會。豈料三年過去,國家仍是一片混亂,人民看不到改革帶來的希望,全民盟執政能力備受質疑,翁山蘇姬遭受許多責難亦無可推諉,民望一落千丈。從今年的補選結果可以看見,全民盟失去許多公務人員與少數民族的支持,導致成績不如預期,發言人苗紐也表示:「這次結果是一大教訓,到2020年大選前,我們要努力的地方還很多,需要為每一個選區構想策略」。

筆者認為,此次補選的失利對全民盟未嘗不是一件好事,起碼可以幫助該黨回歸政策面的務實思考,例如:現行新稅制有何缺失?警眷與公務人員的訴求為何?少數民族對和平進程的推動有何不滿?在剩下不到二年的時間,端出政策牛肉吸引選民回流,畢竟翁山蘇姬的光環已逐漸褪色,無法再以個人魅力支撐乏善可陳的全民盟。

