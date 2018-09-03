政治的日常》孤立主義下的齋藤實內閣（下）

明明是被選出來帶領國家的齋藤內閣，最後好像也是被民族主義追著跑。日本國內的孤立主義、民族主義興起，左翼被掃蕩，法西斯到處崛起。齋藤內閣被自由派覺得是右派，被右派覺得是自由派，國家前途如風中殘燭，施政走起來搖搖擺擺。

李拓梓

續上篇

退出國聯對日本民族主義的興起，有很大推波助瀾的效果。當時日本的國內輿論深深感覺到，日本其實是被西方列強所欺負的。日本想要幫滿州人復興滿州，結成防共聯盟，目的也是為了中日親善友好。中國的蔣介石明顯親英美，缺乏亞洲人獨立自主的信念。因此，日本國內輿論反而在退出國際聯盟後，越來越亢奮，右翼主張、民族主義，更是在媒體的慫恿下越來越流行，軍隊的地位也大大提升。

在這樣的氣氛之下，即使是左翼、工人運動份子，也得面對民族主義的挑戰。到底在戰爭中，要支持政府抵抗西方列強？還是要譴責軍隊侵略鄰邦？一向自命進步有想法的左翼份子們，自己也陷入爭論，最後分崩離析，運動徹底失敗。

這時，莫斯科的第三國際也介入了日本共產黨的發展，讓日本政府相當警覺，開始對外國介入的共產革命推動進行掃蕩。由於許多左翼領袖被抓，剩下的左翼份子開始沈不住氣，有許多脫序行為。比如一九三二年的「大森銀行搶匪事件」，三名搶匪搶走三萬元現金，五天之後落網，被認為和走投無路的左派份子有關。這些脫序行為又更給了政府掃蕩的理由。以《蟹工船》一書聞名的左翼作家小林多喜二，便是在這時遭到逮捕，最後在獄中被虐殺。

日本國內輿論在退出國際聯盟後，越來越亢奮，右翼主張、民族主義，更是在媒體的慫恿下越來越流行，軍隊的地位也大大提升。（圖：網路）

軍國主義的力量更伸入學界，像是京都大學自由派的刑法教授瀧川幸辰，就因為批評政府，教科書遭到禁賣，教職也被文部省直接取消，還引起一向以自由文明的京都大學法學院教授集體辭職抗議。另外一位遭到迫害的，是以「天皇機關說」聞名的東大教授、貴族院議員美濃部達吉，他認為天皇也只是政府裡面的一個機關，這和政府倡導的萬世一系「國體說」明顯悖論，美濃部最後丟了議員職務。

一九三三年，還有一起莫名其妙的「Go Stop事件」，凸顯了軍隊的橫暴。陸軍一名士兵在大阪街頭闖紅燈，被警察攔下，本來只是兩人吵架，卻引發了軍方跟警方的嚴重衝突。警方認為軍人在地方上要遵守警方的指揮，社會秩序才不會亂掉；軍方卻莫名其妙覺得自己是天皇的軍隊，有類似「治外法權」的優越性，警察怎麼可以管東管西。

此事軍警雙方互不相讓，搞到還驚動天皇，最後軍警雙方當事人登報握手言和，讓本來很支持軍方跟警察對抗的陸相荒木貞夫灰頭土臉，懲處了多位手下。雖然軍隊看起來輸了，問題是軍人會有那種高人一等、不受法律管束的想法，本身就是莫名其妙，這也意味著日本越來越朝向軍國的方向前進，「Go Stop事件」只能算是民間的最後抵抗。

時任日本第四師軍團團長寺內壽一（左）以「維護大日本皇軍的尊嚴」為由，帶兵砸了警察所，史稱「大阪Go-Stop事件」。（圖：網路）

另外，軍隊本身也發生了激烈的鬥爭，右翼的「皇道派」，和比較在意制度的當權者「統制派」在軍事戰略、軍政業務上都發生激烈的衝突。雙方在滿州問題、對中國或者對蘇聯戰略問題、軍隊的領導制度等等等議題都激烈的爭辯。在爭辯當中，也各自拉幫結派，形成派系。最後，取得軍隊領導權的「統制派」領袖軍務局長永田鐵山，因為撤換了「皇道派」的教育總監真崎慎三郎而被刺殺。讓軍隊的氣氛也為之丕變。

明明是被選出來帶領國家的齋藤內閣，最後好像也是被民族主義追著跑。日本國內的孤立主義、民族主義興起，左翼被掃蕩，法西斯到處崛起。齋藤內閣被自由派覺得是右派，被右派覺得是自由派，國家前途如風中殘燭，施政走起來搖搖擺擺。最後因為一起炮製的冤案「帝人事件」（帝國人造絹糸株式會社）而倒台。

這起事件起源於內閣大臣被懷疑從帝人那邊收取不當利益。結果從帝人社長、大藏省次官、銀行局長、台灣銀行頭取（總裁之意）、商工相、鐵道相等十六位大官遭到起訴，相關人等一百人以上遭到收押，齋藤內閣也因此以不堪負荷為由，總辭下台。

取得軍隊領導權的「統制派」領袖軍務局長永田鐵山，因為撤換了「皇道派」的教育總監真崎慎三郎而被刺殺。（圖：維基共享）

但最離譜的是，「帝人事件」最後被認為是捏造的冤案，一百多人無一人被判有罪。據說此事是當時擔任樞密院副議長，被檢察體系稱為「老闆」（ボス），曾經炮製「大逆事件」，讓才氣縱橫的左翼作家幸德秋水冤死的平沼騏一郎所策劃，意在整倒齋藤內閣，讓自己更上一層樓。

齋藤下台之後，右翼分子還是沒有放過這位因為穩健，而被認為阻礙國家發展的老閣揆，在一年後的「二二六事件」中，被認為親英美的齋藤，被列為首要攻擊對象的「君側之奸」之一，最後被闖入家門的年輕軍人們以手槍、機槍掃射，身中四十七槍，死於非命。