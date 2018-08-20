政治的日常》被戰雲覆蓋的政黨政治：（下）五一五事件，犬養毅之死

民主主義者犬養毅所面對的時代，需要妥協、退讓、折衝的民主，並不是一條受到大眾歡迎的路。大家想要的，是立即解決問題的魄力跟效率，這剛好也是民主制度本身難以提供的。

李拓梓

續上篇

一九三二年「李頓調查團」為了滿州問題啟動調查期間，又發生了一件大事，就是五月十五日，首相犬養毅在自宅遭到襲擊，死於非命。

事實上，三零年代的日本政局相當不穩定。軍隊的基層軍官多半來自農村，農村受到不景氣的衝擊，已經陷入野有餓殍的窘境，有一種「水吞百姓」的說法，意指百姓什麼都沒得吃，只好喝水的絕境。政黨政治當中，「政友會」和「民政黨」兩個主要政黨輪來輪去，政權不斷替換，問題卻始終無法解決。浪漫的大正民主時代留下的遺產，看起來在昭和時期百無一用，法西斯的力量正一步一步在崛起。

一九三一年，軍方發動了兩次流產政變，但都提前被破獲。一九三二年，以日蓮宗僧侶井上日召為主的「血盟團」以鏟除君側之間為號召，連續對朝中重臣、商界大老發動天誅暗殺。前大藏大臣井上準之助、三井財閥的領導人團琢磨都遭到血盟團暗殺，震驚全國。

一九三二年五月十五日，首相犬養毅在自宅遭到襲擊，死於非命。（圖：網路）

五月十五日，這股恐怖暗殺的風潮，捲進了總理府。幾個年輕的海軍軍官，因為認為政府對滿州問題三心二意，對上海事變錯失良機。明知大恐慌帶來的問題可以用戰爭景氣提振，卻又對戰爭採取猶疑不決的立場，讓日本一次又一次錯過壯大的機會，因此決定發動政變，鎖定幾位「君側之奸」發動暗殺。這些海軍軍官在動手的途中，還在路上廣發檄文「我們為什麼這樣做」。

被狙擊的是元老西園寺公望、內大臣牧野伸顯、侍從長鈴木貫太郎，以及首相犬養毅等人。不過幾個人都幸運逃過一劫，要不然就是刺殺者來襲時剛好不在家，要不然就是丟進去的手榴彈沒爆炸。只有首相犬養毅運氣比較壞，事發當時他正在家裡吃晚餐，幾位年輕軍人闖進來，犬養聽到吵鬧聲，跑出來看，只說了一句「有話好好說」，就被覺得「問答無用」（說了也沒用）的軍官開槍殺死。

一國首相被刺，當然是天大地大的事，但當時的輿論卻顯然偏向同情行刺的年輕軍官們，這代表了民眾對政治有著強烈的不滿。犬養毅是一個民主主義者，他一生都在為民主深化而努力，即使在任內，他和夫人依然都在為婦人參政權而奔走，希望能夠把普選權落實到不分性別。只是這個夢想，隨著他的死而消逝，一直要到一九四五年後的非戰憲法，才將婦女參政權納入。

可以說，民主主義者犬養毅所面對的時代，需要妥協、退讓、折衝的民主，並不是一條受到大眾歡迎的路。大家想要的，是立即解決問題的魄力跟效率，這剛好也是民主制度本身難以提供的。

民主主義者犬養毅所面對的時代，需要妥協、退讓、折衝的民主，並不是一條受到大眾歡迎的路。大家想要的，是立即解決問題的魄力跟效率，這剛好也是民主制度本身難以提供的。（圖：野崎淳之介「玉石混淆 美術館」）

遇到這個問題的不只是日本，遙遠一點的義大利、德國，甚至是遲遲以同樣理由實施「訓政」，不願意還權於民的中國蔣介石國民政府，都一樣對「民主失靈」篤信不疑。法西斯正在崛起，人民對政治嚴重的不滿，大家覺得政府對從內政到外交的危機束手無策，只會對婦女參政權這種連女性本身也不在意，無關痛癢的議題著力，顯然是把力氣用錯地方，因此才會給極右翼成長的空間。

幾位海軍軍官受到悲劇英雄般的歌頌，海軍的元老東鄉平八郎、加藤寬治大將，都說了一些同情軍人的話。東鄉說了「這些人的志向大家都明瞭」，加藤寬治甚至說了「應該我們這一代做，結果卻是你們來做」之類的幹話。透過報導，更形成了支持暗殺者的氣氛，也讓法院後來選擇輕判。

看起來，歷史所滾動的方向，正朝著中日之間勢不可免的衝突路徑前進，無論是內政上、外交上，日本的政情都在產生質變，鄰近的中國則因為民族主義情緒的興起，而顯得有點難以收拾。雙方雖然選擇在國際聯盟對抗，但也都深知國際聯盟並沒有什麼解決問題的能力。

此外，逃過一劫的西園寺公望、牧野伸顯等人，此時開始顯得意興闌珊，西園寺甚至一改過去幾年讓政黨輪流組閣的建議，無視於犬養毅的「立憲民政黨」才剛剛在選戰中大獲全勝，執意提名海軍出身的開明派將領齋藤實出任首相，睽違多年後，再一次組成「舉國一致內閣」。現在，隨著亞洲天空上密佈的戰雲，日本的政黨政治正式敲響了喪鐘。