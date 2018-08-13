政治的日常》被戰雲覆蓋的政黨政治：（中）犬養毅內閣和上海事變

犬養毅是日本政壇罕見的中國專家，年輕時曾經很熱血的為了辛亥革命，在中國奔走，不僅跟孫中山超麻吉，跟中國南北各方政府人士也有很多往來。不過命運的諷刺，就在於這位「中國通」組閣後面臨的第一個挑戰，就是滿洲問題。

李拓梓

續上篇

第一次若槻禮次郎內閣下台，便是因為被認為軟弱。現在，內閣根本無法控制軍隊，閣議也不統一，第二次若槻禮次郎內閣只好下台一鞠躬。元老西園寺公望這一次推薦的，是政友會的新總裁犬養毅。

犬養毅本來並不是政友會的人，他是大隈重信的民黨系統出身，後來組成了國民黨，和民政黨、立憲政友會一起組成了「護憲三派」，被輿論捧為「憲政之神」。護憲三派合併後，他才加入了立憲政友會，在田中義一之後出任總裁，因緣際會當上了首相。

犬養毅個子非常小，目光炯炯有神，看起來老，但總是精神奕奕。他是備中國（岡山）的商人之子，出身自福澤諭吉創辦的慶應義塾大學，因為文筆不錯，很早就投入新聞記者的志業，在西南戰爭中擔任戰地記者。由於表現優秀，很快就在記者圈展露頭角，從政之後連續當選十八屆議員，是相當驚人的紀錄，以「毒舌」聞名。

犬養毅也是日本政壇罕見的中國專家，年輕時曾經很熱血的為了辛亥革命，在中國奔走，不僅跟孫中山超麻吉，跟中國南北各方政府人士也有很多往來。不過命運的諷刺，就在於這位「中國通」組閣後面臨的第一個挑戰，就是滿洲問題。

犬養毅個子非常小，目光炯炯有神，看起來老，但總是精神奕奕。（圖：網路）

由於中國內部情勢的複雜，內部政權林立，受到國際承認的蔣介石國民政府在利害上，始終傾向不要引發全面戰爭。問題是滿洲被佔領，中國國內的反日情緒非常高漲，必須要有一個宣洩的出口，才不會危及蔣政權的正當性。在中國這邊，蔣幾經考慮，決定採取告洋狀路線，一狀告上國際聯盟。

日本方面，則因為對中國民族主義的不滿，以及軍方連戰皆捷所帶來的民族主義情緒，輿論幾乎都一面倒傾向支持軍方。偶爾的負面報導，還會引來軍方的抗議，民間興起強烈的愛國主義氣氛，讓比較同情中國，希望採取兩造談判路線的犬養毅工作非常困難。

中國選擇告上國際聯盟，正中日本軍部的下懷，由於國聯的會議曠日廢時，日軍便在國聯各種程序之間不斷擴大戰果，甚至發動了熱河作戰，並著手要成立滿洲國。一九三二年，「李頓調查團」組成，先到日本晃了一圈，才前往滿州。

中國方面，也不是所有人都支持蔣介石的決定，被認為是外交權威的顧維鈞就認為日方的條件並不差，兩國應該直接談判。但蔣介石顯然有他的政治考量，他認為中國軍備落後，沒有太多籌碼可以跟日本爭執，如果談的結果不盡如人意，為了「二十一條」跟日本人力爭的袁世凱殷鑑在前，明明盡力維護國權，卻還要被指控漢奸。與其如此，不如讓國際聯盟拖拉一陣子，讓他有多一點時間可以做政權的內部鞏固。

一九三二年，「李頓調查團」組成，先到日本晃了一圈，才前往滿州。圖為李頓調查團在上海。（圖：維基共享）

由於關東軍連戰連勝，輕易地佔領滿州，又得到國內輿論的支持，日本軍方開始有點得意忘形。除了攻擊熱河之外，更在上海挑起了新的戰端。軍方的盤算是，在上海因為保護僑民為理由發動局部戰爭，戰勝之後謹守不擴大戰果，有助於國際社會相信日本在滿州的作為也會適可而止。這樣的主張，也得到政府的同意。

問題是被挑起的民族情緒不太可能快速冷卻，日方在一九三二年一月二十八日在上海挑起衝突，不僅直接和蔣的嫡系部隊衝突，更讓英法租界陷入不安。本來想要贏得國際同情的謹守戰果策劃，反而是越幫越忙。不僅如此，日本國內的民族主義者更覺得豈有此理，天底下豈有戰勝卻不追擊這種道理？於是越發認為此舉乃是政府軟弱的象徵，犬養毅的施政這下變得舉步維艱。

一九三二年三月，日方準備成熟，趁著李頓爵士還沒有啟動調查，搶先一步挾持清廢帝溥儀成立了「滿洲國」，並且發表了「建國宣言」，宣布要在滿族的老地盤上，建立一個滿、漢、蒙古、朝鮮、日本五族共和的「王道樂土」。蔣介石聞訊大怒，犬養的談判路線真正走入了死胡同。只是，蔣介石除了大怒之外，也沒有什麼可以做的事情，訴諸國聯的結果必是鄉愿的結果，蔣介石應該也心知肚明。（未完待續）