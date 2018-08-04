一路向南》「神救援」了誰？泰北足球隊員救援事件的政治效應

就在巴育政府陷入統治危機之際，這場野豬事件神救援，讓泰國重新團結起來，國內外高度肯定政府的領導統御，事實上在他執政四年期間讓人民在經濟方面也很有感。總計軍政府執政四年期間，雖然政治上不民主不自由，但在經濟發展上似乎繳出不錯的成績單。政治民主或經濟發展？泰國人請選擇。

陳尚懋／佛光大學公共事務學系教授兼南向辦公室主任

7月21日星期六晚上八點，我準時坐在電視機前面，觀賞Discovery頻道製播的〈搶救泰國足球少年〉紀錄片，在這一個小時的節目裡，將所有人的情緒都帶回到了泰北清萊府睡美人洞穴中。

6月23日，位於泰北的野豬青少年足球隊，包括教練與隊員一行13人，在日常練球結束之後，前往附近洞穴探險後失去蹤跡。從6月24日起，泰國政府發動包括海豹部隊在內的搜救人員進行救援，但由於洞穴地形複雜且當地大雨不斷，援救難度高過想像，泰國政府請求世界各國的洞穴潛水搜救高手加入救援行列，包括：來自英國、美國、中國、澳洲、寮國、緬甸、日本等國。除了正規的救援工作之外，也於6月29日請來緬甸高僧前往洞穴為受困人員開路作法，高僧當時表示所有人員都還活著，再過幾天就會出來。果然在7月2日晚上十點多，終於傳來好消息，來自英國的潛水搜救專家發現失蹤九天的足球隊員與教練，短短幾秒鐘的視頻畫面瘋傳社群媒體，大家揪著的一顆心終於可以暫時放下。

但沒想到接下來的問題更為棘手，到底該如何將13位不會潛水且身體虛弱的足球隊員與教練從洞穴中救出？由於當地大雨將至，讓受困隊員的處境更為危險，當局決定加快搜救動作，但7月6日卻傳出前海豹隊員在執行任務中氧氣用盡而喪生的憾事。儘管如此，搜救指揮官在7月8日上午十點半宣佈將於當日展開撤離行動，所有關心這件事情的人又開始揪著一顆心，一直到傍晚才成功撤離四名受困人員，共花了約十一個小時。7月9日的撤離行動較前一天更為順利，只花了約九個小時就將四名受困人員帶出洞穴。7月10日晚上7點11分，海豹部隊在臉書發布消息，表示全部13名足球隊員與教練都已被救出。這場為期18天的救援行動終於在各方努力下圓滿落幕。

7月10日晚上7點11分，全部13名足球隊員與教練都已被救出。這場為期18天的救援行動終於在各方努力下圓滿落幕。（REUTERS）

事件發生時，我剛好人在泰國，每天在電視機前面看著現場直播節目，衷心期盼這13名足球隊員與教練可以順利脫困。7月3日一早起床滑手機時，看到隊員安然無恙的畫面，當下的心情是相當的悸動。從7月8日的D Day開始一直到7月10日，也是守在電視機前面，關心著這13人的安危。畢竟這場救援行動已經不單單是泰國的地方事務或是國內事務，全世界的人都在關心著。

這場救援行動已經不單單是泰國的地方事務或是國內事務，全世界的人都在關心著。 （REUTERS）

而泰國舉國上下在這場救援行動中，展現出近年少見的團結和諧氣氛。

首先在政府部門方面，先是泰皇瓦吉拉隆功密切注意搜救進度，並派出「皇家食堂」，在救援現場臨時架起餐車，隨時為相關人員提供食物。後有總理巴育兩度到現場為救援人員打氣，並表示泰國絕對不會放棄他們，加上前清萊府尹納隆薩現場指揮調度得宜等。其次，在民間部門方面，在救援現場可以看到許多熱心民眾免費提供餐食與按摩服務，另外也有許多人透過漫畫與插畫的方式表達對於這13位足球隊員與教練的關心，並在社群媒體發起標註主題「＃最想見到的陌生人」活動。

事實上，泰國從2005下年半開始，歷經了約10年左右的紅黃之爭，全國早已被政治撕裂，國家陷入內亂分裂的危機。2014年的軍事政變，雖然維持了四年多的政治穩定，但卻導致民主與自由指數不斷下降，根據《經濟學人》情報社（Economist Intelligence Unit, EIU）的調查，泰國的民主指數（Democracy Index）從2013年的6.25（部分民主），一路下降到低點2017年的4.63（混合政體），世界排名第107名。另外根據「自由之家」（Freedom House）的調查，泰國在政治權利與公民自由的指數從2014年軍事政變之後一路往下，在2015年開始到2018年一共四年的調查期間，皆呈現出不自由的指標。顯見泰國國內的自由民主程度急速下滑，對於巴育政府的統治權威與泰國國際形象難免造成影響，來自國內外要求民主的的聲浪不斷升高。

在國內方面，近期有越來越多的泰國人在網路上發起「＃WeWanttoVote」的活動，要求大選的聲浪不斷升高。而在國際方面，《雅加達郵報》日前刊出一篇社論，認為東南亞許多國家正在進入民主化進程，但泰國卻還是由軍人執政，因此反對泰國接任明年東協主席國。為此，巴育總理早於六月出訪歐洲，在與英國首相及法國總統會面時，皆主動表示明（2019）年2月一定會舉行大選。但從2014年上台之後，巴育總理不只一次宣布大選的日期，也不只一次跳票。就連台灣最近流行的撩妹語錄，都找上巴育總理開玩笑：「選舉可以延，和你的約會不能延」。

台灣最近流行的撩妹語錄，都找上巴育總理開玩笑：「選舉可以延，和你的約會不能延」。（圖：網路）

我們試圖來幫他整理一下。

第一次是在2014年政變之後，巴育表示將利用15個月左右的時間進行政治改革，最快將於2015年10月左右舉行大選，如果政治和解過程順利的話，但……。

第二次是在2015年2月時，巴育利用出訪日本拜會安倍晉三首相的時候，表示大選預期將會在2016年舉行，但……。

第三次是2015年9月，巴育出訪紐約會見聯合國秘書長潘基文時，表示大選將會在2017年中的時候舉行，但……。

第四次是2016年8月新憲公投通過之後，巴育表示大選將會在2017年底時候舉行，但……。

第五次是在2017年10月，巴育出訪美國返國後，表示大選確切的日期預計會在2018年11月，但……。

第六次則是最新的2019年2月，但是不是會如期舉行呢？我想大部分的人都不抱任何期望的。

泰國國內的自由民主程度急速下滑，對於巴育政府的統治權威與泰國國際形象難免造成影響，來自國內外要求民主的的聲浪不斷升高。（AP）

就在巴育政府陷入統治危機之際，這場野豬事件神救援，讓泰國重新團結起來，除了國內外高度肯定政府的領導統御，事實上在他執政四年期間讓人民在經濟方面也很有感。2014年的經濟成長率因為軍事政變的影響略低為0.98%，從2015年的3.02%開始連年成長，到2017年維持在3.9%，2018年預計將會有4.0%以上的成長率；政府也推出「泰國4.0」與「東部經濟走廊」等攸關泰國未來20年的重大經濟建設計畫。另外，在泰國經濟命脈的觀光業方面，來自國外的觀光客人數在2017年時達到歷史新高的3,500萬。總計軍政府執政四年期間，雖然政治上不民主不自由，但在經濟發展上似乎繳出不錯的成績單。

7月2日出刊的《時代雜誌》（亞洲版），就特別以巴育總理為封面人物，封面標題為：「民主或獨裁？巴育總理將如何選擇？」（Democrat. Dictator. Which path will Thailand’s Prayuth Chan-ocha choose?）。

文末記者問到在明年二月之後，巴育是否一定不會掌權？

巴育的回答：「這取決於當時的情況與人民的決定，我無法控制」。

政治民主或經濟發展？泰國人請選擇。