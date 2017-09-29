一路向南》泰國 4.0 真的那麼好嗎？

泰國4.0加上東部經濟走廊，看起來泰國經濟真的要起飛了，台灣的媒體也不斷的報導希望台灣人與台灣錢（最主要應該是台灣錢）一起航向泰國偉大的航道吧！但真是如此嗎？

陳尚懋／佛光大學公共事務學系教授兼南向辦公室主任

台灣政府從蔡英文總統上台後大力推動的新南向政策，至今已經超過一年多的時間，許多電子媒體與報章雜誌紛紛配合前進新南向，透過專題製作大幅報導東南亞的美好，鼓勵台灣的年輕人或台商企業一定要前（錢）進東南亞，尤其是正逢工業轉型的泰國。

在電子媒體方面，《大愛電視台》製作〈同在亞洲〉的系列報導，透過特派記者走訪泰國等東協國家，從慈善、醫療、教育、環境、企業責任等五大面向進行觀察，分析台灣的機會在哪裡？《客家電視台》則製作〈泰北．慈善．新南向〉的系列報導，從客籍企業家在泰北的慈善事業開始談起，包括孤軍後裔的現狀一直到泰國的新南向商機，以及台泰兩國的教育發展交流等。

另外在報章雜誌方面，《遠見雜誌》在2017年3月出刊的〈泰國4.0 未來20年錢潮都在這〉專題報導中，就花了將近50頁左右的篇幅在「感恩4.0 讚嘆4.0」，並採訪了幾家搭泰國4.0順風車的企業，包括：安美德工業園區、泰達電、兩儀製糖集團、文創品牌BKK Original、直播平台BIGO LIVE、電視購物TVD momo、網路餐廳訂位EZTABLE、珠寶加工台商日成控股、綠色建商Fragrant房地產集團等等，並做出「搶攻泰國內需財 台商掏金應趁早」的建議與結論。

事實上，蔡英文政府這波的新南向政策有一個重點，就是雙向人才交流。一方面透過免簽政策希望能夠吸引東南亞的年輕人前來台灣旅遊進而認識台灣、喜歡台灣，回去後透過網路傳播的影響力，將台灣的好、台灣的美廣為宣傳。日前了泰國網紅「快樂寶拉」（Happy Polla）前去台中旅遊時，就吸引台中市長林佳龍在寶拉臉書留言，歡迎寶拉常來台中，並把台中的好介紹給其廣大的粉絲。

泰國網紅「快樂寶拉」在台中旅遊時，就吸引台中市長林佳龍在寶拉臉書留言，歡迎寶拉常來台中，並把台中的好介紹給其廣大的粉絲。（圖：截自快樂寶拉臉書粉絲頁）

除了東南亞來台灣之外，新南向政策更重要的是希望台灣前進東南亞，這當中就包括了台灣人與台灣錢兩部分。

新南向政策一開始推出時，「以人為本」喊的震天作響，並於2016年6月15日正式啟動總統府新南向政策辦公室，由前外交部長黃志芳出任辦公室主任一職，其也在多次的重要場合，不斷強調新南向政策以人為本的重要理念。然而隨著黃志芳轉任中華民國對外貿易發展協會（簡稱外貿協會或貿協）董事長，總統府新南向政策辦公室主任懸缺至今（不知道是否還有在運作？），政府的新南向政策也因而轉而由行政院經貿談判辦公室負責。這是否代表著新南向政策將由「以人為本」轉變成為「以錢為本」？

於此同時，泰國軍政府又推出所謂的「泰國4.0」（Thailand 4.0）與「東部經濟走廊」（Eastern Economic Corridor, EEC），象徵著往後20年的重要經濟發展計畫，剛好與台灣「以錢為本」的新南向計畫一拍即合。

泰國4.0象徵著泰國第四波的工業轉型，從泰國1.0的農業、泰國2.0的輕工業、泰國3.0的重工業，轉型到泰國4.0的智慧產業。在泰國4.0的規劃之下，有5+5的目標產業，包括現有的新世代汽車、智慧電子產業、醫療服務與觀光旅遊、農業及生化科技、新世代食品，以及五個具有發展潛能的未來產業：自動化機械、區域醫療中心、航空及物流、生化燃料與生物化學、數位科技等。

泰國軍政府又推出所謂的「泰國4.0」象徵著泰國第四波的工業轉型。（圖：網路）

東部經濟走廊則是泰國政府於2016年6月28日通過發展計畫，包括三個府：羅永（Rayong）、春武里（Chonburi）與北柳（Chachoengsao），主要是因為這三府具有以下優勢：

（1）世界認可的投資區域 （2）過去30年以來的產業發展 （3）有效結合農業、工業、服務業與觀光業。

根據規劃，在往後數年中將興建高速鐵路連結曼谷周邊的三大國際機場：Don Mueang、Suvarnabhumi與U-Tapao；興建雙軌鐵路連結曼谷周邊的三大港口：Map Ta Phut、Sattahip與Laem Chabang。除了上述重要交通建設外，東部經濟走廊更與泰國4.0政策緊密結合，發展5+5重要目標產業。

東部經濟走廊則是泰國政府於2016年6月28日通過發展計畫，除交通建設外，東部經濟走廊更與泰國4.0政策緊密結合，發展5+5重要目標產業。（截自youtube）

泰國4.0加上東部經濟走廊，看起來泰國經濟真的要起飛了，台灣的媒體也不斷的報導希望台灣人與台灣錢（最主要應該是台灣錢）一起航向泰國偉大的航道吧！但真是如此嗎？

在泰國4.0與東部經濟走廊風光亮麗的背後，許多人忽略的是這兩項重大發展計畫的政治考量。泰國軍政府從2014年5月22日發動政變上台至今，執政已經超過三年多，在歷經修憲與拉瑪九世過世等事件之後，目前看起來已經沒有其他阻擋大選的石頭存在了。當擋路的石頭已經被搬開之後，軍政府是否還能挺住來自國內外要求大選還政於民的壓力？一旦2018年舉行大選，在現階段國內政治和解無效，前總理盈拉被迫出走等因素，紅衫軍支持群眾恐怕將激出大量的同情票。為了確保保守勢力繼續執政的優勢，軍政府一方面透過修憲希望至少能掌握總理職位，另一方面就是希望透過泰國4.0與東部經濟走廊進行畫大餅式的政策買票。

若我們透過政治版圖來分析的話，答案就更明顯了。

我們將泰國分為北部、東北部、中部與南部四大區塊，北部與東北部主要是紅衫軍的勢力範圍；中部與南部長期以來則是黃衫軍的勢力範圍，但由於北部與東北部的選舉人口多於中部與南部，所以雖然黃衫軍在南部地區完全制霸，但在中部地區還有些努力的空間，黃衫軍必須思考如何增加中部地區的選票以贏得大選。

東部經濟走廊三府羅永、春武里與北柳，在2011年大選時，除了羅永是黃衫軍（民主黨）佔上風之外，另外兩府都是紅黃以外第三勢力主導，紅黃兩軍皆未能佔到便宜，所以軍政府希望藉由東部經濟走廊鞏固羅永的既有勢力之外，也希望能拉攏另外兩府的游離票，在下次大選時擴大中部地區的領先優勢，一舉翻轉戰局。因此，中部地區絕對是下次大選時兵家必爭之地，誰贏得中部地區，誰贏得大選的機率就大增。

在現階段國內政治和解無效，前總理盈拉被迫出走等因素下，明年泰國大選紅衫軍支持群眾恐將激出大量的同情票。為了確保保守勢力繼續執政的優勢，軍政府透過泰國4.0與東部經濟走廊進行畫大餅式的政策買票。（http://indianexpress.com/）

分析至此，聰明如你，是否已經看出泰國4.0與東部經濟走廊的最終目的？

軍政府2014年中上台，前一兩年都在忙於處理政治議題，完全無暇顧及經濟領域，等到現在大選將近，才趕緊推出泰國4.0與東部經濟走廊。如果軍政府的策略失敗，下次大選政黨輪替的話，蕭規是否會曹隨？相信這答案也是很明顯的。紅衫軍政府一旦上台，勢必會重新修正推出更符合自己的經濟發展政策。但這些台灣媒體是否有人盡責提醒呢？

在泰國政治情勢明朗化之前，面對泰國4.0與東部經濟走廊，我想，停．看．聽才是上策！