胡，怎麼說》蘇嘉全的「農舍」，侯友宜的「大群館」，柯文哲的「喬家大院」

侯友宜的「大群館」爭議，昨天達到最高潮，台北市都發局認定「違規」，不得做為寄宿舍使用，侯友宜回應，將與文化大學解約。

侯友宜的「大群館」爭議，昨天達到最高潮，台北市都發局認定「違規」，不得做為寄宿舍使用。（資料照）

侯友宜的「大群館」，令人聯想2011年總統副總統選舉前，蘇嘉全的「農舍」，都因選舉而爆發，都被認定涉違規違法，當事人也都自認執照俱全、且都合法，都認為都是選舉操作抹黑，但都扺擋不住攻擊火力。

蘇嘉全的農舍，在被藍營以飽和火力攻擊了一個月後，最後以捐給屏東長治鄉公所做農業公益使用才解套；侯友宜的大群館，未來在與文大解約後，將如何安排？有太多的眼睛都在盯著看。

這裡不談爭議實質內容，要談的是政治人物面對的態度，為何只針對「他」而來？為何過去沒事的、參選就有事？這裡面選舉操作當然是要因，但是，既然要參選，爭取選民賦予他執政掌權，就必須接受更嚴格的檢驗，否則，選民如何放心把權力交給他？

侯友宜的大群館，未來在與文大解約後，將如何安排？有太多的眼睛都在盯著看。（資料照）

選舉是權力角逐場，也是相互檢驗場，你一上場，就必須有這樣的認知，無所逃避，也不可能逃避，因此，政治人物面對檢驗的首要態度，就是千萬別怪選舉！

怕熱就不要進廚房！選舉既是為了爭權力，操作之必然，但抹黑、非抹黑，最後是依事實判定，如果是真金，就不必怕火煉，對手陣營如果造假抹黑，那正是大反擊的機會，因此，正面迎戰是必要態度，閃避反而落人口實。

還有，政治人物參選爭取決定公眾事務的權力，那是你的選擇，沒人逼你，就不應說什麼寧願戰死、不願被侮辱而亡，說什麼用生命貢獻什麼的，那樣打高空，太矯情。這也是政治人物應避免的態度。

大群館爭議中，台北市長柯文哲的態度也曝露了，他稱，要「幫所有人解套、幫自己解套」，讓所有人都合法。這種態度不就是「喬」嗎？柯P成了「喬家大院」主人了？那麼，他上次選舉主打的大巨蛋等所謂五大弊案，是否都同樣比照的「喬」，幫所有人、也幫他自己解套？這種態度就是讓「白色力量」變成「喬家大院」！

大群館爭議中，台北市長柯文哲的態度也曝露了，他稱，要「幫所有人解套、幫自己解套」，讓所有人都合法。這種態度不就是「喬」嗎？柯P成了「喬家大院」主人了？（資料照）