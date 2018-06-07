胡，怎麼說》為何藍紅白黑聯合霸凌吳音寧？

這不只是霸凌吳音寧，這根本就是藍、紅聯軍對蔡英文政府發動網路超限戰的一次實彈演習，並以吳音寧為實彈射擊演習的標靶！



吳音寧今天的遭遇，就是未來蔡英文的遭遇，也是民進黨政府的遭遇，其實，整個台灣都會是攻擊標的。

先由真人爆假料，或由網軍製造假新聞，再透過藍紅媒體、網軍、名嘴等，鋪天蓋地鎖定標靶，密集砲火狠狠圍攻。這不只是霸凌吳音寧，這根本就是藍、紅聯軍對蔡英文政府發動網路超限戰的一次實彈演習。（資料照，記者羅沛德攝）

霸凌式超限戰的攻擊模式，這次霸凌吳音寧就是典型案例，先由真人爆假料（如這回國民黨市議員，爆了洋酒假料後就神隱），或由網軍製造假新聞（中國網軍是假貨最大製造工廠），再透過藍紅媒體、網軍、名嘴等，藉所爆的假料、假新聞，鋪天蓋地鎖定標靶吳音寧，發射密集砲火狠狠下重料圍攻。



而且，一個假料、假新聞未平，又一個個假料假新聞接連出現，當事人猝然不防，就遭萬彈射擊，駭異莫名之餘，左支右拙，無力扺擋，在網路世界，訊息傳布如閃電，又在刻意操作的陰謀下，稍有遲疑，假消息就傳遍天下，要澄清辯解已來不及，形象立遭重擊，甚至被鬥倒鬥臭，社會信任度遭到摧毀。



為何吳音寧會成為選定攻擊的標靶？為何藍、紅、白、黑集體霸凌吳音寧？「她比較好欺負」，杮子先挑軟的吃，是主因之一，另一主因是吳音寧的形象與蔡英文有若干相似，打吳音寧就當做在打蔡英文，剛好被藍紅聯軍當做實兵實彈演習的替身標靶，黑力、白力也參一腳配合攻擊。

北農總經理吳音寧不會做官，只想到要做事，心地善良單純，不知政治險惡複雜，卻投入在北農這樣一個原是巨鱷把持的毒龍潭中，也是她成為霸凌標的之因。圖為吳音寧坐鎮果菜批發市場指揮台，掌握交易情形。（資料照，記者羅沛德攝）

又因中共的年度統戰大戲-海峽論壇舉辦的當下 ，中共統戰頭頭及台辦系統要看台灣的親中政黨、政客、媒體、社團、網紅等打蔡、打民進黨、打台獨的表現，以論功行賞，打吳就是打蔡，只見個個奮勇爭先、比狠比毒比下流！

當然，吳音寧不會做官，只想到要做事，心地善良單純，不知政治險惡複雜，卻投入在北農這樣一個原是巨鱷把持的毒龍潭中，也是她成為霸凌標的之因。



如果是個辣角色去接北農總經理，上任三把火，先查過去的帳，把弊情問題抓在手中或移送司法調查，看誰還敢作鬼作怪？



不過，因假新聞、爆假料的操作手法太惡質又囂張，像買洋酒、吃魚翅等莫須有的罪名，橫加在吳音寧頭上，1萬9000元買殘菜送社福竟被擴大萬倍批判等，實在欺人太甚，都引起廣大的同情及反彈。

莫須有的罪名，橫加在吳音寧（前排左）頭上，實在欺人太甚，孤軍奮戰，引起廣大的同情及反彈。圖為吳音寧在台北市議會答詢；右一為台北市長柯文哲，右二維台北市市場處長許玄謀。（資料照，記者羅沛德攝）

柯P對霸凌吳音寧事件，就如「與藍共舞」，在藍軍爆料者未提證據、甚至不出面之下，卻派人突擊檢查北農帳冊，出來還放話打擊吳音寧。這不就是過去國民黨政權搞白色恐怖的思維及手段嗎？白色力量量變加質變，要變成白色恐怖了嗎？



4年前，MG149事件的遭遇，柯P難道都忘了？