All The Way Home》如何免於恐懼的自由 《并：控制》：將自由價值深化教育裡

「并」這個字，是「並」與「併」的簡體字，但更重要的，針對這部片的主題，這個字上下反過來就是個「共」字，再加上冒號尾隨的「控制」，「共」字被「反過來」了就會產生「控制」，簡單三個字就充分點出這部影片想探討問題的多個層面，也難怪影片還沒拍完，就已經受到對岸政府的「關切」。

馬斌

帶領美國走過二次大戰的總統羅斯福，曾經在二戰初期1941年的國情咨文演說中提到，未來他希望全世界都能建立在四種屬於全人類的自由之上：

言論表達的自由 宗教信仰的自由 需要的自由 以及，免於恐懼的自由

而這四點，尤其是最後一項免於「恐懼的自由」，也正是這次李惠仁導演的新紀錄片《并：控制》的主題，因為沒有了前三項，你想不恐懼都難。但台灣與香港的自由，真的就從此注定要受中國影響嗎？李導藉著影片不但持續批判與提醒大家警覺，卻也在最後讓觀眾看到一絲希望，這不但是過去李導電影裡所少見，更提高了整部影片的視野與格局。

《并：控制》宣傳海報。

先來說這片名，「并」這個字，是「並」與「併」的簡體字，但更重要的，針對這部片的主題，這個字上下反過來就是個「共」字，再加上冒號尾隨的「控制」，「共」字被「反過來」了就會產生「控制」，簡單三個字就充分點出這部影片想探討問題的多個層面，也難怪影片還沒拍完，就已經受到對岸政府的「關切」。

影片一開始，李導演就以自己因為拍攝這部影片，被禁入香港，以及中國民運人士華湧與劉曉波的例子，清楚告訴大家，中國就是個不能容忍反對聲音的地方，但如果只是針對罵政府的言論或抗議份子就算了，接下來李導再次描述自身的經歷，連藝術創作者的活動，參加北京的「獨立影像展」，連續兩年都遭到官方阻擾，第二年甚至被禁止舉辦，還被查扣電腦硬碟與所有資料。

導演李惠仁（右二）於3/1日影片媒體首映典禮。（攝影：馬斌）

李導的作品一直有個特色，就是資料功課與採訪都做得相當多與深入，舉例證的範圍也相當廣，這無疑與他新聞台記者出身的背景有關；而這部影片，李導希望的就是藉著香港自97回歸中國之後，一連串香港各個層面如何被中國影響的例子，成為一個言論被控制的地方，藉以隱喻台灣如果不提早警覺與提防，也遲早會變得與香港一樣，而李導舉的例子，不單單只是容易想到的「銅鑼灣書店事件」、「反國教遊行」或是「雨傘花」，事實上影響是從最基層的生活面就開始了，小到中國水貨客不斷來回中港兩地跑單幫，影響港人的生活步調；盲人圖書館裡反中國政府題材的書籍逐漸消失不見，大到媒體受到官方施壓更換主持人或是取消節目，經濟層面利用現在巨大的市場施壓，甚至直接影響政府議會裡的人事與操作。這些事件不單單只是對香港人民造成生活上的恐懼，李導還一一舉出在台灣發生的相對例證，這些滿滿的例證讓在台灣的我們不得不深思，被我們奉為珍貴資產的民主與自由，就真的不會像香港那樣被中國影響嗎？

被我們奉為珍貴資產的民主與自由，就真的不會像香港那樣被中國影響嗎？（截自youtube）

李導曾經形容自己：「像是一隻沒有安全感的流浪貓，10年來我所拍攝的影片....影片當中的訊息，每一部片都是滿、滿、滿。」

從他過去的成名作《不能戳的秘密》１與２，就因為他功課做的夠深入徹底，甚至間接（也有人說是直接）造成當時防檢局局長許天來辭職，到《蘋果的滋味》詳實紀錄壹傳媒進入台灣到兩次要轉賣的歷史，凸顯在這期間發生的反媒體壟斷事件；李導批判權威專制，捍衛言論自由的態度一直沒變，而《并：控制》的議題與格局都變得更大更廣，滿滿兩小時的故事與訪談裡，影片前四分之三批判力道依然強勁，但最後四分之一我們卻看到李導對這個議題，難得一見的希望與樂觀。

台灣的背景與處境畢竟與香港不同，李導從「太陽花」以及黃國昌被進行罷免投票的事件開始，舉出台灣民間從農業／商業層面，到甚至學生參加國際性活動時，對於中國方面的箝制與打壓，是如何靠自己力量抵抗回擊甚至茁壯，這是當初開放與中國各個層面交流往來後，所讓人想不到的，原以為台灣地小人稠資源少，很容易被中國鯨吞，但事實證明，年輕一代是有自覺性，也很願意繼續為台灣的民主與自由奮鬥，就像影片結束前的旁白所說：

「唯有把自由這個價值，深化到教育裡面....自由才能夠永遠像呼吸那麼自然。」

《并：控制》在網路上可觀賞正版全片