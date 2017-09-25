神楽坂週記》現實比電玩更加離奇：為美好的台北獻上甩棍

只要一定年齡以上的遊戲玩家，在聽聞台大濺血事件與施暴者的說詞時，腦海中第一時間浮現的都是《熱血硬派》或《熱血行進曲》，雖然這對受害者可能有點過意不去，但「路邊撿到的甩棍」不但打破了台大學生的頭，更擊中了我們所有其他人的笑點—世上真的有人可以面不改色地說出這種台詞啊。

神楽坂雯麗

報載，上週日在國立台灣大學舉辦的「中國新歌聲」活動，由於舉辦過程充滿爭議與令人不解之處，同時破壞台大跑道設施，加上難以忽視的統戰之嫌，最終遭到學生抗議，也引來了統促黨人士，其中被指控以甩棍攻擊學生致傷的統促黨成員胡大剛，在到案後聲稱其用以施暴的甩棍「是在現場地上發現的」。也就是說，他不過是剛好在台大撿到了一支伸縮甩棍，然後剛好拿來敲學生的頭而已。

雖然胡先生的說詞一出，就引起網路上一陣訕笑，但我以一位從任天堂紅白機起玩了三十年電子遊戲的玩家身分，對於這種具有高度文化創意與懷舊情操的說明，還有說出這種藉口的恥力，感到十分佩服。

說到「路上有武器、食物、飲料等道具可以撿」，只要遊戲資歷夠深的玩家，大概隨便都能舉出一大堆作品；不過如果我們把範圍限縮在以「學校周邊」為舞台背景，而且還要能夠隨時在地上有甩棍之類的武器能隨手撿拾，那麼應該首推《熱血硬派》為這類作品的經典與濫觴。（我知道有人會想提《雙截龍》系列，但那畢竟不是校園故事。）

《熱血硬派》中的主角—不良少年國雄君，為了救回遭到敵對暴走族幫派綁架的好友，必須單身過關斬將，使用拳腳功夫或各種兇器，將阻擋在眼前的敵人一一打倒。1986年首先以大型電玩推出的《熱血硬派》因此被視為可說是確立了「以格鬥方式與畫面中以集團出現的敵人周旋並擊倒」這一遊戲類型的始祖作品。

隨著《熱血硬派》大受歡迎，不但各種類型的續作陸續推出，更被移植到當時以任天堂紅白機為首的各大家用主機與電視遊樂器平台。雖然主角還是國雄君與他快樂的夥伴們，但與不良幫派周旋的方式變得更加豐富、多樣化。而基於「主角國雄君不但是個打架很強的不良少年，還是個運動神經高強的運動高手」這個有點隨便的設定，1987年起更推出了以《熱血躲避球》為始的各種「熱血」運動系列，更是大受玩家歡迎。

被魔球打到會變成小天使的《熱血躲避球》。（圖：作者提供）

此後，「熱血系列」推出了足球、曲棍球甚至棒球遊戲，基於其獨特的世界觀，以及以「械鬥的不良少年」為主題的出發點，「在運動比賽中毫無顧忌地使用足以被立刻驅逐出場的（漫畫化）暴力」成了這個遊戲系列的最大特色與賣點，也讓開發商的荷包賺得飽滿無比。即使在過了近三十年後的現在，「熱血系列」的原裝遊戲卡匣，依然是在懷舊玩家之間相當搶手的高價收藏品。

或許這也是為什麼，只要一定年齡以上的遊戲玩家，在聽聞此次施暴事件與施暴者的說詞時，腦海中第一時間浮現的都是《熱血硬派》或《熱血行進曲》中，那些發生在八位元點陣圖所繪製的校園圍牆街景之外，你來我往的打鬥風景，還有各種熟悉的背景音樂。雖然這對受害者可能有點過意不去，但「路邊撿到的甩棍」不但打破了台大學生的頭，更擊中了我們所有其他人的笑點—世上真的有人可以面不改色地說出這種台詞啊。

就算在學校旁邊撿到輪胎還是槓鈴也是很合理的。（圖：作者提供）

寫到這邊，想想不久前都有人可以從軍史館裡，像勇者開寶箱一樣輕易偷出一把來歷可疑的武士刀去總統府砍憲兵，那麼現在又有一位大叔可以在辛亥路邊隨手撿到一根甩棍用來扁人，似乎也不是那麼不可思議的事情呢！

學生控訴，在台北市中心報警多時，卻數十分鐘沒能有一輛警車趕到，這麼解釋也就很合理了：你玩《熱血硬派》或《熱血行進曲》時，有看過大家打到一半有警察跑出來阻止過嗎？沒有吧。

人們常說「現實比小說更加離奇」。但在充滿神奇力量的台北市，這句話似乎應該改寫成「現實比電玩更加離奇！」