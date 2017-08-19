郭老師的跑步教室》傳奇短跑天王博爾特的最後一戰

一個時代的百米之王正式退位。博爾特在去年巴西奧運之後就宣佈今年在世界盃錦標賽之後退休，而6日的最後一場比賽中，最後只以第三名收場，雖然田徑迷早知道這一天遲早會到來，是不是在最後一場仍宰制全場已經不重要，他仍以賽後展現的翩翩風度，完美地結束傳奇的運動生涯。

郭豐州／國際超級馬拉松總會技術委員

宣佈在參加過今年世界田徑錦標賽後就要退休的牙買加籍短跑天王博爾特，終於走下神壇。在8月6日在倫敦舉行的百米決賽中，博爾特輸了，輸給了被自己壓制12年的美國加特林。通過終點後，加特林單膝跪地，向比自己還小4歲的博爾特，做出了一個向帝王致敬的動作。博爾特拉起他，兩人緊緊擁抱在一起，惺惺相惜。故事的最後，博爾特沒能再用金牌结束最後一場百公尺大赛，甚至12日在四百公尺接力賽中抽筋跌倒。時間走到這裡，博爾特，一個時代的百米之王正式退位。

然而，百公尺賽後，全場觀眾齊齊發出龐大的噓聲送給拿到金牌的加特林，媒體的閃光燈自始至終，也沒有離開繞場致敬的博爾特。他們太想讓博爾特贏了，他們希望世間偉大的故事，在最後，都能有一個完美的句點。但博爾特發揮運動家風度，把12年的對手變成力挺的老友，面對幾萬觀眾的噓聲，博爾特以行動表示，人們把目光聚焦在加特林兩次被涉藥禁賽上是不對的，同樣大聲噓他也是不對的。

加特林單膝跪地，向比自己還小4歲的博爾特，做出了一個向帝王致敬的動作。（AP）

槍響後博爾特起跑明顯比其他人來得慢，25米處加特林已經領先博爾特兩個身體距離，身高196cm的博爾特在2007年以前，沒有一個專家會覺得他是一個練短跑的好材料，高大的身材會使得他的起跑時重心抬起較慢，同時意味著他的步頻要遠低於其他選手。以亞洲第一位百米跑進10秒內的中國選手蘇炳添為例，蘇炳添的步頻達到了4.8步／秒，而博爾特只有4.2步／秒。

12歲的那年，博爾特和當地一個很有跑步天分的孩子名叫李卡多爭論是誰跑得快，孩子的爭吵被一個牧師聽到了，他對博爾特說：「如果你跑得比李卡多快，我就請你一頓午飯。」當時的博爾特輕鬆獲勝，牧師帶著博爾特去吃飯時，在路上說出了一句對於博爾特影響深遠的話：「如果你能跑贏李卡多，你就能跑贏世界上任何一個人。」，於是他開啟了跑步訓練之路。

既然身高太高，起步慢，步頻不高，那就必須在百米中後半段，以大步幅來趕上其他對手，通常他都在70米左右就超越其他對手，後面30米常是他的單人秀了，通過終點後，擺出拉弓姿勢，誇張的慶祝勝利，這種博爾特金牌比賽過程，我們早已複習數百遍，但是這過程並不是平順簡易的，2004年博爾特去雅典參加了職業生涯首個奧運會，結果就像一場噩夢，因為當時他帶著一條肌肉拉傷的腿，還在隨後的訓練中傷了自己的跟腱，這一切，源自于平時過大的訓練量。200米預賽，博爾特僅僅第五名，無緣下一輪，早早離開了雅典。

2005年的赫爾辛基世青賽上，在大雨冰凍的天氣條件下，博爾特再次受傷，腿部肌肉甚至出現輕微撕裂。200米僅僅跑出了26秒27的成績。比較一下今年全大運最後一天戰況，「台灣最速男」楊俊瀚在男子200公尺決賽跑出20秒66大會紀錄，就知道博爾特當時有多慘。

通過終點後，擺出拉弓姿勢，誇張的慶祝勝利，這種博爾特金牌比賽過程，我們早已複習數百遍。（AFP）

根本原因是，博爾特的身材是存在缺陷的，他所有的傷病，都是這種缺陷的反抗使然。他有很嚴重的脊柱側彎，而且是先天性的。根據法國《新觀察家》週刊的一份資料，脊柱側彎讓他的身體重心偏右，右腿還比左腿短了1.5公分，這就是博爾特所有傷病的根源。幸好，教練帶著他去德國治療，讓他重拾信心。之後，博爾特對質疑國內自己的媒體和民眾，說「全世界的人都明白傷病對一個運動員意味著什麼，只有牙買加人不懂。」，至此，博爾特擺脫國家社會的壓力，為自己而跑。

男子100公尺、男子200公尺以及男子400公尺接力賽的世界紀錄保持人，同時是以上三項賽事的連續三屆奧運金牌得主。2008年夏季奧林匹克運動會，博爾特成為首位在單屆奧運會三項短跑賽事中皆打破世界紀錄的選手，是田徑史上的第一人。

31歲的博爾特，頭上髮際線已經往後退，去年巴西奧運之後他就宣佈今年在世界盃錦標賽之後退休，在6日的最後一場比賽中，他起跑還是明顯比其他人慢，中段的加速也因力不從心，沒有趕上前段班，最後以第三名收場，雖然田徑迷早知道這一天遲早會到來，是不是在最後一場仍宰制全場已經不重要，他仍以賽後展現的翩翩風度，完美地結束傳奇的運動生涯。

31歲的博爾特，去年巴西奧運之後他就宣佈今年在世界盃錦標賽之後退休。（AFP）