MedPartner》防蚊液挑哪些成分才安全有效？DEET真的危險嗎？

大家手邊的防蚊液真的有效防蚊嗎?還是只是用了求心安?經美國環境保護局認證有效的防蚊液,目前可分為 DEET(敵避)、Picaridin、還有精油類如檸檬尤加利精油 Oil of lemon eucalyptus (OLE) 或檸檬桉 para-menthane-diol (PMD)、以及 IR3535 這幾種。但講這麼多,要台灣買得到才有用啊!台灣現在有哪些「有效的」防蚊產品呢?

MedPartner

直接講重點:如果要在台灣買防蚊液,優先找含 DEET(敵避)的產品,認明是環境用藥還是人用藥品(看是環保署的字號還是衛福部的字號),含 Picaridin 的產品也有效,但還是要避免來路不明水貨傷身體。內文會講到法規,還有國內法產品列表,請花幾分鐘的時間看一看!

防蚊液的議題實在值得完整來寫一篇文章說明。台灣地處亞熱帶與熱帶交界,蚊蟲真的是多得驚人,舉個例子你就知道台灣的蚊子有多猛!當年日本人來臺灣的時候,死於瘧疾等傳染病的人數遠大於與各地抗爭交戰的死亡人數,甚至疫情嚴重到當年還有人主張應該把台灣賣掉,不然統治這個殖民地根本划不來!對這段歷史有興趣的朋友,可以看看 TaiwanBar 的這部影片台灣賣卻論。雖然後來在公衛學者的努力下,瘧疾成功在台灣消失了,但一直到現在每年夏天,特別再加上颱風過後,還是會有病媒蚊相關的疫情發生。例如今年登革熱病例數就已經有本土 1 例於 7/24 發病,其他境外移入共 148 例[註1];一樣是由蚊子傳染的茲卡病毒尚無本土感染,目前 3 例都是境外移入,但流行尚未停止,直到今年 4 月 7 月都有陽性案例[註2]。

當然大家擔心的不會只有傳染病啦!光是癢就受不了。有些人根本就是人形捕蚊燈,一定感受特別深切~如果蚊蟲叮咬在家中嬰幼兒白泡泡幼綿綿的皮膚上,做父母的不心疼死才怪啊~因此今天團隊的藥師與醫師要來整理相關文獻,讓大家看完這篇,就知道該如何選擇防蚊液囉!

防蚊液要選擇哪種成分才有效? DEET(敵避) 和 Picaridin 最常使用

大家手邊的防蚊液真的有效防蚊嗎?還是只是用了求心安?經美國環境保護局認證有效的防蚊液[註3],目前可分為 DEET(敵避)、Picaridin、還有精油類如檸檬尤加利精油 Oil of lemon eucalyptus (OLE) 或檸檬桉 para-menthane-diol (PMD)、以及 IR3535 這幾種。但講這麼多,要台灣買得到才有用啊!台灣現在有哪些「有效的」防蚊產品呢?

台灣目前防蚊產品依認證機制分成三類:

1.環境用藥:可噴灑於紗門、帳篷等中,需取得環境用藥許可證,會有環署衛字號

2.人用藥品:則是可以直接使用於皮膚上,會有衛署(部)藥字號

3.沒有任何字號的精油防蚊產品:104 年行政院消保處指定主管機關是經濟部。但在缺乏認證機制下,很有可能有魚目混珠、成效不明的產品。

以下是幾種防蚊液成份的比較,列表給大家參考[註4]。

大家可能有發現,除了 DEET(敵避)以外,其他的產品,台灣的相關法規都接近真空狀態。但問題來了,過去幾年,因為媒體的誇大渲染,導致民眾對於 DEET(敵避)這個成分怕得要死,市面上甚至許多產品都主打「不含 DEET 敵避」,而採用其他成分。但防蚊液不含 DEET 就比較安全嗎? 其實 DEET 是有效的防蚊成分,已經使用超過 50 年了,在各國都被核可有效。有證據可能產生的不良反應,只有在大量暴露下的風險,或者是刺激皮膚的風險。 DEET 曾有神經毒性的案例報告[註6],但在正常使用下 DEET 並不會有健康危害,在動物實驗中也沒有顯著毒理的證據。所以不用刻意妖魔化 DEET,只要注意濃度與使用年齡即可安全使用。當然皮膚刺激性是個該注意的問題,但如果你的皮膚不會對 DEET 有刺激反應,那大可安心使用。

以下幫大家整理目前台灣有許可證的人用 DEET 防蚊產品與濃度[註7]

大家看完濃度,可能會覺得霧煞煞,到底濃度有什麼意義?主要是保護時間上的差異。一樣整理一張表格給你看!

防蚊液如何安全使用?防蚊液跟防曬產品可以併用嗎?孩童跟孕婦又該怎麼用?

學會了如何挑選防蚊液的成分,接下來就該知道如何安全使用囉!以下是 5 點使用上的建議:

●勿噴於兒童手上,可能造成誤食或黏膜刺激。請噴在大人手上再幫小孩子塗擦均勻。

●噴霧類產品避免在密閉空間使用。不要直接往臉上噴!

●不是噴越多越有效,有需要再用即可。

●不可以使用在有傷口、或皮膚敏感處。

●使用後,需要使用清潔用品與清水清洗防蚊液與衣物。

另外夏天除了防蚊以外,同時也有防曬需求。那防蚊液與防曬產品合併使用可以嗎?以下是 3 件相關的知識,分享給大家。

●美國疾病管制中心[註9]以及加拿大衛生部[註10]都建議,先擦防曬乳,再補防蚊液。

●DEET(敵避)會降低防曬產品的防曬效果約 33%,請記得適時補擦防曬。

●防曬產品可能增加 DEET 的吸收。

所以防曬跟防蚊是可以同時使用的,但確實防曬效果會受到防蚊液的影響。至於如何好好挑選防曬,請務必回去詳讀防曬全攻略的文章!

家裡有小朋友的家長,一定還會想問這個問題:兒童適合用哪種防蚊產品?

1.美國疾病管制中心[註11]與兒科醫學會[註12]:未滿2個月不建議使用防蚊產品。

2.加拿大衛生部對兒童使用防蚊產品較為保守,建議如下

●未滿 6 個月不建議使用 DEET、Picardine

●6 個月到 2 歲,DEET 最高使用濃度 10%、可每日 1 次

●2 歲到 12 歲,DEET 最高使用濃度 10%、可每日 3 次

●成人與 12 歲以上兒童可使用 DEET 濃度最高 30%

3.此外,美國環境保護局[註13]與加拿大衛生部[註10]有相同建議:3 歲以下不適合使用檸檬尤加利精油Oil of lemon eucalyptus 或 PMD。

所以未滿 2 個月的孩童,不建議使用防蚊產品。如果你比美國人還擔心一點的話,那就再跟加拿大人學,保守一點 6 個月再用。在這之前就用蚊帳或長袖長褲吧!

至於孕婦及哺乳婦女適合用那些防蚊產品呢?目前證據皆顯示,孕婦、哺乳婦女使用防蚊產品不須特別限制,依建議方法使用即可。

最後還是要說,台灣人有種神秘的迷思,常常覺得天然產品、植物性就比較安全。不過實際上在防蚊產品中,這類產品的臨床數據較少,且目前認證機制不明,效果與安全性都沒有足夠證據。有關這個奇怪的迷思,大家不妨回去看看這篇文章一起思考。

除了防蚊液,市面上許多穿戴式防蚊扣、手環、防蚊貼、甚至還有防蚊衣,到底有沒有效?

很多人可能會擔心防蚊液的刺激性、味道還有安全性問題,因此就想,如果有其它有效做法,那就太好了。我們也幫大家整理了一下相關研究:

●這些防蚊產品若不會接觸皮膚,大多可以避免皮膚刺激,不過通常效果有限。有兩篇研究實際測試精油防蚊手環,驅蚊效果皆不彰[註14,註15]。

●主要原因一方面是通常這類都是精油類產品,具揮發性保護時間本來就不長;另一方面是穿戴式產品防護範圍不夠廣泛。

總結以上研究結果,目前看來穿戴式防蚊產品單獨使用效果不好,僅建議作為輔助產品。

最後忍不住要來抱怨一下,目前防蚊產品在台灣有三大主管機關,分別是環保署、食藥署、經濟部。現行有認證產品只有 DEET,但其他有效產品,例如安全性高、也無色無味的 Picaridine 卻是水貨充斥。而 PMD 或其他精油類產品則是由經濟部管理,成分、適用族群、廣告規範等把關恐有不足。具體來說,目前民眾若經廣告認識的產品,盡是防蚊手環、防蚊貼或是標榜天然的精油類產品,實證效果較差且可作用時間較短。在這樣的法規及認證環境下,台灣人要挑到安全、有效的防蚊產品,根本是難上加難。

作為一個介於亞熱帶和熱帶交界處的島國,每年夏天都少不了病媒蚊相關疫情。如果政府連防蚊液都沒辦法能規範好、管理好,民眾到底要怎麼安心選用防蚊產品呢?

最後再給一個小建議,如果是在家中,其實蚊帳是非常環保、經濟、安全、有效的防蚊工具,不妨多加使用喔!

Reference

1.衛生福利部疾病管制署. 傳染病統計資料查詢系統-登革熱統計

2.衛生福利部疾病管制署. 傳染病統計資料查詢系統-ZIKAV統計

3.Environmental Protection Agency. Find the Repellent that is Right for You. (2013)

4.Environmental Working Group. EWG’s Guide to Better Bug Repellents. (2013)

5.行政院環境保護署. 選購或使用防蚊液,選擇經政府核發許可證的產品才能安全又有效!. (2017)

6.Centers for Disease Control and Prevention. Seizures temporally associated with use of 7.DEET insect repellent–New York and Connecticut. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 38, 678–680 (1989)

8.衛生福利部食品藥物管理署。西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢。

9.Health Canada. RRD2002-01-Personal insect repellents containing DEET. (2002)

10.Centers for Disease Control and Prevention. 2018 Yellow Book: Sun Exposure (2017)

Health Canada. Insect repellents. (2012)

11.Centers for Disease Control and Prevention. Travelers’ Health: Avoid bug bites. (2016)

12.American Academy of Pediatrics. Choosing an Insect Repellent for Your Child. (2012)

13.Environmental Protection Agency. Using Insect Repellents Safely and Effectively. (2013)

14.Webb CE and Russell RC. Do wrist bands impregnated with botanical extracts assist in repelling mosquitoes? General and Applied Entomology 2011; 40:1-5.

15.Rodriguez, S. D. et al. Efficacy of Some Wearable Devices Compared with Spray-On Insect Repellents for the Yellow Fever Mosquito, Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae). J. Insect Sci. 2017; 17(1): 24.

此文經授權轉載自MedPartner 美的好朋友 防蚊液挑哪些成分才安全有效?DEET真的危險嗎?

MedPartner 美的好朋友