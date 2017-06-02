MedPartner》阿原手工皂驚爆違規生產！從手工皂爆紅想想台灣消費者常見的天然與手工迷思

在工業化大量生產、甚至過度生產的年代，大家開始懷念以前手工生產的那種「人的溫度」，不少廠商也會訴求「手工」這個行銷點來拉抬產品的價值。而在人工合成的化合物充斥的市場，以及種種食安、毒物問題，也讓大家開始追求「天然」。「手工」跟「天然」這件事情沒有一定的好或不好，但大家一樣必須從根本去思考，到底我們追求的是什麼？想清楚這點，你才會真的明白，你追求的到底是實際有意義的，還是另外一個商品銷售者的話術？

Medpartner

知名品牌「阿原手工肥皂」前天（5/31）因為在未登記的工廠生產，且在產品上貼出工廠字號等不實標籤上了新聞。業者違法以及造假的部分，沒什麼特別好提的，但從阿原手工肥皂的爆紅，其實反映出了另外一個大問題：台灣人對「手工」、「天然」這兩個字的迷思。

在工業化大量生產、甚至過度生產的年代，大家開始懷念以前手工生產的那種「人的溫度」，不少廠商也會訴求「手工」這個行銷點來拉抬產品的價值。而在人工合成的化合物充斥的市場，以及種種食安、毒物問題，也讓大家開始追求「天然」。「手工」跟「天然」這件事情沒有一定的好或不好，但大家一樣必須從根本去思考，到底我們追求的是什麼？想清楚這點，你才會真的明白，你追求的到底是實際有意義的，還是另外一個商品銷售者的話術？

「手工」的肥皂真的比「工廠」做的肥皂好嗎？

你有想過，要怎麼認定一個產品是不是「純手工」製造嗎？即便是現在主打「手工」的許多產品，其實很多部分都已經有「自動化設備」或「工具」加入生產流程中，到底怎麼樣認定是「純手工」，就是個複雜的議題。而製作過程中使用自動化的設備，常常不光是降低人工成本的問題，有時候反而是要確保品質穩定性或者是避免汙染。

舉個例子好了，大家都熟知的台積電，它們做的產品就是「晶圓」。在晶圓製造的過程中，很多步驟都是需要非常「精準」而且「無塵」的，因此許多步驟都是自動化。人的手只要稍微抖動一下，大概這片晶圓就不能用了。如果你不小心對這晶圓打個噴嚏，甚至是不小心吹了一口氣，都有可能導致良率的問題。

回過頭，我們來想想，我們製造「肥皂」的目的是什麼？不就是希望生產一個「安全」、「有足夠清潔力」、「不會過度傷害肌膚」的清潔產品嗎？那在這樣的前提下，使用「全手工」生產，到底有沒有明確的必要性？

如果今天是在製造藝術品，那麼全手工跟機器製造，可能就有非常大的藝術差異，這大家都難以否認。但你今天買的是肥皂啊，除非你對這塊肥皂賦予了「藝術」或「人性」等等特別的價值。我們不是要說藝術或人性這些價值是「無價值」的，而是消費者必須想清楚，自己要的是什麼。如果能夠純手工製造出一塊安全性高、清潔力足但不至於傷害皮膚的肥皂，你要花幾百塊甚至上千塊買，我們也沒什麼意見。

純天然的肥皂就比化學性的肥皂好嗎？

再來談第二個問題，到底「天然」的有沒有比較好？答案一樣是不一定。許多被驗證有效的成分，往往都是從天然物質中被萃取出來的。例如檸檬裡面有維生素Ｃ成分，就是一個很好的抗氧化劑，很多保養品都會使用這個成分來達到抗氧化以及美白的效果。但是你很少見到醫師直接要你在臉上放檸檬片，因為除了維生素Ｃ以外，檸檬汁內還含有許多光敏感性的物質，如果你在臉上敷完檸檬片，跑出去曬了太陽，可能接下來臉就會因為光敏感性皮膚炎紅了一大片跑來找醫生了。在這樣的狀況下，你覺得保養品中純化的維生素Ｃ比較好？還是你要堅持純天然檸檬片擺臉上呢？

另外，到底怎麼樣去驗證「天然」？在製做肥皂的過程中，標準的做法是將油脂加上強鹼，產生皂化反應，得到肥皂以及甘油。使用的油脂可以是天然的，也可以是合成的。使用的強鹼可以是天然的，也可以是合成的。有些產品會說，他使用的都是天然的油，使用的鹼都是草木灰燒出來的鹼，不是人工合成的氫氧化鈉，但是他得出來的「皂」真的就一定比較好嗎？肥皂適不適合用來清潔，其實關鍵不在於它是否「天然」，而在於最後產品的酸鹼度、清潔力適不適合你的皮膚，跟它是否「天然」關係實在不大。有關這部分，建議可以回去複習一下這篇洗面乳/洗面皂/洗面凝膠你用對了嗎？洗臉產品挑選全攻略。

再例如，夏天要到了，很多人會挑選防曬產品。很多天然動植物中，其實也可萃取出一些化學性防曬成分，但是因為防曬力實在太弱了，所以市面上你買得到的化學性防曬品，基本上都是用人工合成的。事實上，在日常生活中，有太多類似這樣的產品，都是人工合成的，但重點不應該是放在它到底是「天然」還是「人工」，而應該在於這個成分是否「安全」、「穩定」、「能達到你期待的效果」，甚至可以兼顧考量許多環保以及倫理的議題都沒問題啊！

製作手工皂必須面對的幾個問題

除非是使用界面活性劑製成的肥皂（這裡面就未必有含皂了），不然正常狀態下製造出來的塊狀肥皂，通常會是偏鹼性的。雖然沒有說偏鹼性就一定不好，但如果是過強的鹼，那對皮膚還是會產生傷害。有關這個部分，建議再看一下這篇文章了解清潔產品的 pH 值議題。但實務上，你買到的這塊肥皂，到底在實際使用的時候，酸鹼值是多少？這通常很少被廠商揭露，或者被第三方檢驗過。你有想過，你買到的一塊肥皂，最外面的部分，以及最裡面的皂心，成分組成跟 pH 值會不會是一樣的嗎？實際上，在皂化反應沈澱的過程，多少都會產生一些不一致。

另外很多這類產品，為了增加行銷上的噱頭，會加入各種號稱「天然」的精油或香料，但是這些成分的濃度、安全性、穩定性到底如何？其實也缺乏驗證。臨床上也常見到患者使用了這類號稱「天然」的產品，發生嚴重的過敏反應。邱品齊醫師就曾經多次指出這些問題，甚至也提出了一些優秀手工皂應該可以遵循的標準，希望能有廠商朝著這些方向去做研發，但實際上能不能做出這樣的產品，就有待努力了。

消費者常常會被「天然」、「手工」這類的行銷點迷惑，但只有透過系統性的知識學習，才能讓你冷靜思考，了解選購產品的「本質」，擺脫花了高價，但未必買到好貨的困境啊！在台灣常常被污名化的「防腐劑」也是類似的狀況，大家如果有一點時間，應該也該看看這篇文章了解防腐劑的議題。也歡迎大家把這篇文章分享出去，讓更多朋友都能重新理性思考，只有在廠商都在競爭「技術」而非「話術」的時候，消費者才有機會買到更好的產品，而這一切都取決於你的大腦了。

如果覺得這篇文章對你有幫助，請別忘了給我們一個讚，讓我們更有動力繼續整理最新的知識分享給大家，也別忘了用底下的分享鍵分享給朋友喔！

此文經授權轉載自MedPartner 美的好朋友 阿原手工皂驚爆違規生產！從手工皂爆紅想想台灣消費者的常見的天然與手工迷思