東亞漫遊》吃炸雞配啤酒－韓國現代 ｢雞啤」文化的成形

韓劇《來自星星的你》在亞洲大紅之後，女主角千頌伊在劇中大吃的美食引起無數星星迷的競相追捧，讓「吃炸雞配啤酒」儼然成為韓國重要的國民食物代表。不過，炸雞配啤酒的黃金組合，其實並不是從韓劇之後才開始廣受韓國人歡迎的，這個人氣組合的形成，其實可以追溯回更早的1969－1970年代之間。

何撒娜／東吳大學社會學系助理教授

吃炸雞配啤酒，是韓國現代化後逐漸形成的風潮。（圖片：brunch.co.kr）

｢韓國人很會喝酒｣，這應該是許多人對韓國人的印象之一。特別是在韓國電視劇、電影、或是綜藝節目中，我們也常看到韓國人圍坐在餐廳裡、便利商店外面的露天座位、或是路邊攤上喝酒的情景。｢一起喝一杯｣，是韓國社交生活裡用來聯絡感情的重要方式。先一起吃頓飯配點酒，韓語稱為「一次」 （1차，發音cha），再換個地方繼續喝酒，稱為「二次」，接著再換個地方唱卡拉OK繼續喝酒，這算是「三次」，最後再換個地方喝點熱湯醒醒酒 （四次），這樣才算是完成一頓飯局。

在韓國的夜生活裡，也不難看到人們醉酒鬧事、大呼小叫、醉倒在路邊或地鐵站裡的情形。然而讓我最敬佩的是，就算喝通霄沒睡，大家隔天該做的事情還是能做得好好的。我參加過幾次韓國學術界舉辦的學術會議，大家平常散在各處，好不容易能聚在一起，常常都是從吃完晚餐開始喝到天亮，回去洗個澡換個衣服，然後繼續精神奕奕地坐在會議桌上一整天發表或評論文章，一點都看不出來前天晚上剛大拼過一場。

講到韓國的喝酒文化，很多人大概會先聯想到 ｢炸雞配啤酒｣。

炸雞和啤酒的組合在韓文中統稱「치맥」（chi mac），是由「치킨」（雞，英文chicken轉變而成的韓文外來語）和「맥주」（啤酒）兩單詞取首字母組合而成。炸雞與啤酒的搭配不但備受韓國人喜愛，還紅到海內外。特別是韓國SBS電視台 2013年12月開始上映的韓劇《來自星星的你》在亞洲大紅之後，女主角千頌伊在劇中大吃的美食引起無數星星迷的競相追捧。劇中那句經典臺詞 ｢下雪天，怎麼能沒有炸雞和啤酒」產生巨大的感染效應，讓「吃炸雞配啤酒」儼然成為韓國重要的國民食物代表。

在這之前，韓國人常說的是 ｢下雨天要吃海鮮煎餅配馬格利酒（類似於米酒的一種）｣，下雪天要吃甚麼倒是沒甚麼特別的說法。隨著電視劇在海外火紅產生的效應，｢炸雞配啤酒｣ 儼然成為了一種新的韓國國民飲食代表文化。

韓劇《來自星星的你》在亞洲大紅之後，女主角千頌伊在劇中大吃的炸雞配啤酒，引發了新一波的「雞啤」風潮。

不過，炸雞配啤酒的黃金組合，其實並不是從韓劇《來自星星的你》之後才開始廣受韓國人歡迎的。炸雞配啤酒這個人氣組合的形成，其實可以追溯回更早的1969－1970年代之間。

在過去物資短缺的時代，珍貴的雞肉本來是被韓國人用來當成是進補身體用的補品，例如夏天吃的蔘雞湯就是一個例子。後來雞隻大量工業化飼養的發展結果，使得肉雞的價錢開始下降，供應量也比過去更加充裕；雞肉的取得更為容易，雞肉料理也因此變得更為普及，連一般庶民也能消費得起。

1970年代的韓國正開始經歷工業化與現代化的發展過程，許多年輕人離開農村來到都市定居就業。在這樣的產業化與都市化過程中，工廠及辦公室等勞動人口集中的場所大量設立，也因此促成了韓國食品外賣文化的興起，雞肉料理（如炸雞、烤雞等）也在這個過程中大受歡迎。炸雞算是「國民消夜」，叫炸雞外賣當宵夜時，啤酒也逐漸成為廣受歡迎的飲品。啤酒與炸雞的組合，在當時的飲酒文化裡算是一種革新，因為傳統上喝酒時的下酒菜主要是湯類或泡菜鍋、大醬鍋等，湯湯水水的，非常不方便。啤酒配炸雞因此成為年輕人在辦公室或工廠裡吃點心、或是去戶外郊遊野餐、參加運動大會等時刻的首要選擇。

韓國炸雞更關鍵的發展時刻是在1980年末到1990年初之間。

韓戰後的南韓長期處在獨裁政權之下，在某種程度上算是一種鎖國的封閉狀態，拒絕外國文化、特別是以美國為代表的西方文化進入。1988年韓國主辦漢城夏季奧運，是韓國現代史中一個重要的轉折點。因為主辦奧運的關係，韓國政府在很多方面被迫改變過去的保守立場，對內以及對外都必須採取更加開放寬容的態度，也就在這時候，韓國開始容許麥當勞、肯德基等美國連鎖企業進入過去保守封閉的韓國社會裡。在對這些外資餐飲企業開放的同時，韓國內部也開始興起一些本土的餐飲企業，來與外來者進行對抗，本土炸雞連鎖店的興起就是用來對抗肯德基的結果。「KFC」本來指的是肯德基（Kentucky Fried Chicken），被韓國人戲稱改為「Korean fried chicken」。

不久後，韓國在1997年經歷了巨大的金融風暴，公司大量裁員，炸雞連鎖店成為在金融風暴中失去工作與經濟來源人們的重要出路。一直到現在，開炸雞店仍然是許多職場失意人士的最佳選項之一，因為開炸雞店的技術門檻不高、所需資金相對少，給在艱困大環境中求生路的人們一個機會與希望。也就是因為如此，讓韓國的炸雞店數目持續增加當中。

不過，韓國的炸雞業者可不甘願只停留在小資企業這樣的層次裡。善於經營包裝的韓國人，2013年的夏天在韓國大邱開始舉辦了第一屆的「炸雞啤酒節」（chimac festival），除了全國十七家炸雞連鎖店一起擺攤以外，也提供了啤酒無限暢飲的活動，加上電視台的合作參與、以及明星歌手們在台上的勁歌熱舞，大家呼朋引伴相招去吃炸雞配啤酒，成為炎夏裡熱鬧的新型態慶典活動。

2016年夏天在韓國大邱舉辦的 ｢炸雞啤酒節｣。

2016年夏天在韓國大邱舉辦的 ｢炸雞啤酒節｣（chimac festival）人山人海的熱鬧情形。

除了透過這種大型節慶活動對國内促銷炸雞配啤酒之外，韓國更把炸雞配啤酒從普通的庶民飲食文化，轉變成為擴充軟實力的一種方法。不但大力向鄰近國家行銷炸雞與啤酒，更努力邀請鄰國的遊客們到韓國參加各項相關的節慶活動。

大力向鄰近國家行銷炸雞與啤酒，更努力邀請鄰國的遊客們到韓國參加各項相關的節慶活動。

吃炸雞配啤酒，本來只是一種屬於庶民階級的小確幸，讓大家在辛苦漫長的工作與生活裡，能享有一點放鬆的心情。不過，｢雞啤｣ 已經逐漸地轉變成為一個新的戰場，除了普通小老百姓藉著開炸雞店來維生以外，政府、流行文化、與不同的企業之間，更是大力地進行各種合縱聯盟，將這個本來只屬於庶民的小確幸，提升成為新的國家形象，讓許多海內外的人們，一講起韓國，就聯想起了黃金金、閃亮亮的炸雞與啤酒。

4500名中國遊客一起在韓國仁川吃炸雞配啤酒的情形。（圖片來源：www.huffingtonpost.kr）

參考資料

https://goo.gl/ttvGUJ

https://goo.gl/544jsJ

https://goo.gl/x5J9es

http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20131116017006