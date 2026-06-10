自由廣場》﹙鏗鏘集﹚唉唉哀哀嘆香港

◎ 李敏勇

香港連紀念六四的自由也沒有了。七年前香港反送中運動在暑夏大爆發的場景透過電視傳播到全世界的時刻，一年又二十二天的抗爭，香港人怒吼。因為一國兩制是謊言，五十年不變但變了。中國對回歸後的香港五十年不變為何變了？因為中國畏懼香港的自由。在英殖民體制下，香港沒有民主但有自由。港人習慣了沒有民主的自由，以為回歸祖國仍然會有自由，但中國的承諾是謊言，中國害怕人民的自由權害怕民主。人民民主專政包裝共產黨專政，共產革命的謊言只能在專政體制下存在。

清帝國之後，中華民國在本土三十八年，之後的中華人民共和國已七十七年。曾經有笑話：一艘台灣漁船因在南太平洋海域作業，誤闖某國漁區，要解釋自己是中華民國人而非中華人民共和國人，情急之下，脫口而出「My country no people。」區別ROC( Republic of China)與PRC(People’s Republic of China)。台灣與中國的識別困擾可以想見。

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中國接收英國返還香港，結束香港被殖民歷史。中國也想併吞仍以中華民國為名的台灣，但台灣已非哪一國的殖民地。若中國認為「中華民國」這個殼有礙中國的統一，台灣應該也可以經由法制返還，正名台灣國或台灣共和國，終結糾葛紛亂的歷史。但中國的霸權心態、擴張主義不認同台灣的自我解放。

香港因清國割讓給英國殖民，得以有中國沒有的自由；台灣也因曾割讓給日本殖民，二戰後接納中華民國，新中國成立後獨立於外，已經由寧靜革命成為不同於中國的自由、民主國家。中國想取台灣並非台灣有犯意威脅，而是害怕台灣的民主和自由。

回歸中國的香港面對一國兩制五十年不變的承諾，許多港人甚至寧願成為英國公民而不要做中國人。二〇一四年七十九天的雨傘運動的遍地反抗呼聲，二〇一九年反送中二百卅一天抗爭的怒吼。六四天安門事件，中國對自己國家的青年視若草芥，香港人回歸祖國竟不如被英國殖民的境域，反映了中國的陰影。

這樣的國家不能以文明說服對民主、自由有想像的人們。以人口多土地大勞動條件和市場誘引世界，並讓自由世界錯以為走資化能帶引這個大國成為好國。錯了！錯了！香港經驗提供世界史的反面觀照。中國對曾經的殖民地並無憐惜之心，也沒有對替代賠償的歉疚或謝意。

香港經驗啟示台灣人不要再有祖國的迷惘，祖國只是一種迷障。戰後台灣沒有獨立，選擇回歸祖國，捲入中華民國和中華人民共和國的傾軋鬥爭，經過流淚流血的時代才追尋到民主、自由的生活條件。香港經驗是活生生的見證，回歸祖國只讓中國關閉自由之窗，打開民主之門更為困難。

香港經驗，活生生的「忌中」，難怪移居瑞典的香港作家鍾祖康有書《來生不做中國人》，我曾為這本書寫序。二十世紀九七時際，我的一首詩〈變奏曲〉，四十二行的末了有我的感嘆，預示了香港的際遇 ……

一國兩制／分明是／政治幌子

另類殖民的意思／還要逼他們／粉墨登場

咚咯隆咚嗆／在歡樂頌裡／演出跨世紀的安魂曲

唉唉唉唉／關掉電視

（作者是詩人）

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