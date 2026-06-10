自由廣場》鄭麗文訪美爭議／面對統戰疑雲 國民黨不能只說不知道

◎ 郭索

國民黨主席鄭麗文訪美期間，一場原本被包裝為凝聚海外僑胞向心力的僑宴，卻因現場出現疑與中共統戰系統關係密切的人士而引發爭議。面對外界質疑，國民黨回應「不認識」、「不在名單上」、「沒有同桌吃飯」。然而，這種說法不但沒有消除疑慮，反而讓人看見一個更嚴重的問題。當一個自稱最懂兩岸事務、最有能力處理兩岸關係的政黨，面對涉及統戰背景的爭議人物時，竟然只能用一句「不知道」作為解釋，這是管理失能，還是刻意迴避？

事實上，國民黨近年來不斷強調兩岸交流的重要性，也主張以對話取代對抗。但交流從來不是毫無界線，更不是放棄必要警覺。中共統戰系統長年透過海外華人社團、同鄉會、商業組織及文化團體擴展影響力，早已是國際社會公開討論的議題。美國政府近年持續強化對相關組織的調查與監督。在此背景下，若一場高規格的政治活動連參與者背景都無法掌握，事後再以不認識作為切割理由，顯然無法令人信服。

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更諷刺的是，國民黨長期批評民進黨將統戰問題政治化，認為許多國安疑慮都是刻意渲染。然而當類似爭議發生在自己身上時，卻又把所有問題縮小成一張照片、一場餐會、一個偶然的合影。問題從來不在於有沒有坐同一桌，而是在於一個政黨是否具備辨識風險的能力，以及面對爭議時是否願意誠實說明。若今天被質疑的是民進黨政治人物，國民黨恐怕不會接受一句「我不知道」。

從更大層面來看，此事也再次暴露國民黨長期存在的矛盾。一方面向美國強調自己只是合共、但更親美、更支持民主自由；另一方面又不斷與親中勢力、統派人士甚至具統戰背景的人物產生交集。每當外界提出質疑時，回應往往不是清楚交代，而是急忙撇清關係。久而久之，問題已不再是單一事件的真偽，而是整體形象與政治路線的可信度。

對於一個希望重新取得人民信任、爭取執政機會的政黨而言，真正需要回答的問題不是認不認識某個人，而是在如何面對中共統戰滲透的現實挑戰，以及是否願意對台灣社會說出更完整、更負責任的答案。

（作者是自由評論者）

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