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自由廣場》﹙林保華專欄﹚習近平的大喇叭橫行美國

2026/06/10 05:30

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問美國，所到之處都在宣揚新時代的習近平思想，似乎習近平在「川習會」還講得不夠，或者川普不理，需要他的大喇叭鄭麗文親自到美國進一步宣揚。

身為中國人的鄭麗文，當然知道中國人說話技巧之一就是「內外有別」，對外國人說一套，對自己人說另一套，這樣，我們才能了解鄭麗文與習近平的居心。

鄭麗文公開表示美國是「恩人」，中國是「親人」，台灣價值在於中美間搭建溝通橋樑，拒絕淪為大國競爭的棋子。對恩人可以忘恩負義，中國對美國就是如此，親人是血緣，無法更改。在她眼裡，自然親人比恩人重要。然而中國人彼此征戰數千年，她看不到嗎？

鄭麗文對美國學者說，兩岸應在「反對台獨」的共識下展開對話，避免台海爆發衝突。「九二共識」的「一個中國，各自表述」的「各自表述」被習近平抽走，換上「反對台獨」，也就是國民黨表述的「中華民國」被習近平當作台獨消滅了，鄭麗文居然和習近平同穿一條褲子，還不以為恥。

國民黨在台灣宣傳，只要躺平，中國就不會開戰，台灣就有和平。她以此阻撓軍購，卻盡量迴避「和平統一」。在哈佛大學與華府智庫的座談中，她闡述國民黨對國防及軍購預算的看法，強調「能戰才能和」，並向美方傳達國民黨期望穩定台海局勢的政策觀點。然而閹割軍購與自製軍備，怎麼「能戰」，也不「能和」，只是「能降」。美其名「和平」，都是習鄭炮製的。

而最關鍵的是鄭麗文對自己人，也就是歡迎他的僑胞怎麼說，因為是自己人，所以放開說，說出內心最想說的話。鄭麗文拜會波士頓紐英崙中華公所，她致詞時強調，民進黨執政十年來企圖「去中國化」，將台灣推向兵凶戰危的險境，人民已經覺醒，二〇二八國民黨必然會完成政黨輪替；台灣人民沒有選擇，只能選擇和平，兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就。

「兩岸強強聯手」，怎麼不說出什麼成就？不就是強軍與強科技可以超越美國成為世界霸主？「強強聯手」，就是國共聯手，一九四五年美國還極力促成，但是失敗了。現在聯手，民主可以和獨裁聯手嗎？鄭麗文說過，沒有習近平，她就不重要了，那麼當然是獨裁中國吞併民主台灣，再去挑戰美國。也就是習近平裝傻問川普能否避免掉入的修昔底德陷阱。美國重視台灣的戰略價值，不容台灣有失，一定要奪回台灣，台灣人就成為共產黨抗美的炮灰，就像盧秀燕的父親被送到朝鮮戰場那樣。

所以美國媒體人說鄭麗文代表了中國來美國。但是如果他們再細細品味她的「強強聯手」要對付的是美國，現在鄭麗文到美國煽動僑界背叛美國價值去和習近平聯手，還有滲透僑界的中國統戰官員與她同框，川普是不是該把鄭麗文轟出美國？

（作者林保華為資深時事評論員）

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