社論》台灣為自己也為夥伴創造成功的故事

今年五二〇，賴清德總統總結說：這卅年，台灣人民用一張張選票寫下自己的民主史，縱使挑戰再大，台灣依然堅定、自信、有尊嚴地走自己的道路，邁向世界，勇敢追求未來。（總統府提供）

一九八九年六月四日，中國成為今天的中國。二〇二〇年六月卅日，香港成為今天的香港。相對的，被六四屠殺驚醒的台灣人民，一九九六年三月廿三日，首次正、副總統公民直選，台灣成為今天的台灣。今年五二〇，賴清德總統總結說：這卅年，台灣人民用一張張選票寫下自己的民主史，縱使挑戰再大，台灣依然堅定、自信、有尊嚴地走自己的道路，邁向世界，勇敢追求未來。

剛過去的六四，轉眼卅七週年。川普發文：「有人見過快樂的共產主義者嗎？」盧比歐也發文：「再多的審查也無法抹去過去，那些為了捍衛言論自由與和平集會等不可剝奪之權利而犧牲的人，終將獲得平反。」台灣，有人發言，有人選擇不發言。不過，今年六四，最有意義之處，莫過於美國華裔花式滑冰選手劉美賢的父親劉俊，六四當天出席美國國會聽證會。因六四而流亡美國的劉俊強調：「在中國實現民主前，美國不會是安全的」。

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卅多年來，六四逐漸泛黃，連「天安門母親」也老態龍鍾了。關鍵性的分水嶺，則是年年為六四點燃燭光，那個香港被國安法了。在此之前，馬英九早從「六四不平反，統一不能談」，轉移到「大歷史」的敘事：「六四之後廿年間，海峽兩岸都發生巨大的變化，大陸經濟改革成功，人民生活大幅改善。最近十年，大陸當局比過去更為注意人權議題。」言下之意，鎮壓屠殺是「中華盛世」之必要。這也是一黨專政的思維：經濟成長驅動下，中共改以民族主義的大內宣，偷換六四前中國人民的民主、改革欲求。然而，回歸毛澤東主義，改革開放的紅利，也快走到盡頭了。

從台灣回顧六四，那些現場影像，堪稱是「中國情」的片尾。從「河殤」的「黃河最終要匯入蔚藍色的大海」，到六四屠殺前的民主、改革、反貪腐，台灣人民在後蔣時代看到兩岸相向而行的可能性。詎料，六四的槍聲、坦克令台灣人民發現，脫掉毛裝穿上西裝，兩蔣口中的「共匪」本質依然。最後，對中國民主運動的同情，也轉化到專注於台灣民主運動。一九九二年，立法委員悉由台灣選舉產生。一九九六年，總統由台灣人民直選產生。二〇〇〇年，首度政黨輪替。寧靜革命中，中華民國成為由二三〇〇萬人定期選舉、自我治理的「民主台灣」。

可惜，台灣快速民主化，未能同步擺脫大國政治。從「舊金山和約」，到美中「三個公報」，到「台灣關係法」（美國國內法）、「六項保證」（雷根行政命令），美國的台灣政策，基調是所謂的「戰略模糊」，政策區間則擺盪於「維持現狀」（事實獨立）與「和平解決」之間，既「不支持台灣獨立」，也「反對武力統一」，且未承諾「支持和平統一」。一九九〇年前後，蘇聯、東歐、波蘭共黨政權紛紛垮台，但美國尊重中國特殊國情，即使有一九八九污名，仍支持屠殺人民的中共政權，並透過永遠最惠國待遇、協助中國以開發中國家加入WTO，從而創造出全球化時代的世界工廠與市場，令中國自我感覺東升西降、大國崛起，企圖顛覆二戰後的國際秩序扮演「武林新霸主」。

大部份的併發症，在二〇一二年習近平上台後出現。新冠疫情，清零封控，乃香港二次回歸、自己三連任的預演。香港，鄧、江、胡「和平崛起」的櫥窗，被習近平打得稀巴爛。六四那一頁，在香港被撕掉了，而不是翻過去了。於是，繼六四之後，香港為台灣增加一個觀看中國的望遠鏡。諷刺的是，從尼克森主義到川普主義，當年兩個威權中國的對立，變成今天民主台灣與極權中國的對立。今天的「民主台灣」，過去兩蔣的「自由中國」，都不容被一黨專政所併吞，這是維持亞太／印太之自由開放的地緣政治。問題在於，經過六四的國家暴力赤裸展示，以及香港國安法之愛國者治港、民主派DQ、自由媒體關閉，尤其是，去全球化、美中脫夥伴化，西方對台政策還墨守冷戰陳規，以不變應萬變，會不會被習近平先下手為強？

兩岸的深度隔絕，除了古典的國家定義，普世價值斷層，更有自由激發的創造力、可信賴的供應鏈、健康公衛的生活保障，讓民主溢出到經濟民生。民主台灣，走了卅多年自己的道路，領袖不是「摩西」而是「民主」，它的「出埃及記」也仍在書寫。它追求自我認同的行動，在曠野中容或還有爭論。可以確定的是，台灣有越來越多志同道合的國際夥伴，二三〇〇萬人不僅是為自己創造成功的故事。

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