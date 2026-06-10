自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》台灣為自己也為夥伴創造成功的故事

2026/06/10 05:30

今年五二〇，賴清德總統總結說：這卅年，台灣人民用一張張選票寫下自己的民主史，縱使挑戰再大，台灣依然堅定、自信、有尊嚴地走自己的道路，邁向世界，勇敢追求未來。（總統府提供）今年五二〇，賴清德總統總結說：這卅年，台灣人民用一張張選票寫下自己的民主史，縱使挑戰再大，台灣依然堅定、自信、有尊嚴地走自己的道路，邁向世界，勇敢追求未來。（總統府提供）

一九八九年六月四日，中國成為今天的中國。二〇二〇年六月卅日，香港成為今天的香港。相對的，被六四屠殺驚醒的台灣人民，一九九六年三月廿三日，首次正、副總統公民直選，台灣成為今天的台灣。今年五二〇，賴清德總統總結說：這卅年，台灣人民用一張張選票寫下自己的民主史，縱使挑戰再大，台灣依然堅定、自信、有尊嚴地走自己的道路，邁向世界，勇敢追求未來。

剛過去的六四，轉眼卅七週年。川普發文：「有人見過快樂的共產主義者嗎？」盧比歐也發文：「再多的審查也無法抹去過去，那些為了捍衛言論自由與和平集會等不可剝奪之權利而犧牲的人，終將獲得平反。」台灣，有人發言，有人選擇不發言。不過，今年六四，最有意義之處，莫過於美國華裔花式滑冰選手劉美賢的父親劉俊，六四當天出席美國國會聽證會。因六四而流亡美國的劉俊強調：「在中國實現民主前，美國不會是安全的」。

卅多年來，六四逐漸泛黃，連「天安門母親」也老態龍鍾了。關鍵性的分水嶺，則是年年為六四點燃燭光，那個香港被國安法了。在此之前，馬英九早從「六四不平反，統一不能談」，轉移到「大歷史」的敘事：「六四之後廿年間，海峽兩岸都發生巨大的變化，大陸經濟改革成功，人民生活大幅改善。最近十年，大陸當局比過去更為注意人權議題。」言下之意，鎮壓屠殺是「中華盛世」之必要。這也是一黨專政的思維：經濟成長驅動下，中共改以民族主義的大內宣，偷換六四前中國人民的民主、改革欲求。然而，回歸毛澤東主義，改革開放的紅利，也快走到盡頭了。

從台灣回顧六四，那些現場影像，堪稱是「中國情」的片尾。從「河殤」的「黃河最終要匯入蔚藍色的大海」，到六四屠殺前的民主、改革、反貪腐，台灣人民在後蔣時代看到兩岸相向而行的可能性。詎料，六四的槍聲、坦克令台灣人民發現，脫掉毛裝穿上西裝，兩蔣口中的「共匪」本質依然。最後，對中國民主運動的同情，也轉化到專注於台灣民主運動。一九九二年，立法委員悉由台灣選舉產生。一九九六年，總統由台灣人民直選產生。二〇〇〇年，首度政黨輪替。寧靜革命中，中華民國成為由二三〇〇萬人定期選舉、自我治理的「民主台灣」。

可惜，台灣快速民主化，未能同步擺脫大國政治。從「舊金山和約」，到美中「三個公報」，到「台灣關係法」（美國國內法）、「六項保證」（雷根行政命令），美國的台灣政策，基調是所謂的「戰略模糊」，政策區間則擺盪於「維持現狀」（事實獨立）與「和平解決」之間，既「不支持台灣獨立」，也「反對武力統一」，且未承諾「支持和平統一」。一九九〇年前後，蘇聯、東歐、波蘭共黨政權紛紛垮台，但美國尊重中國特殊國情，即使有一九八九污名，仍支持屠殺人民的中共政權，並透過永遠最惠國待遇、協助中國以開發中國家加入WTO，從而創造出全球化時代的世界工廠與市場，令中國自我感覺東升西降、大國崛起，企圖顛覆二戰後的國際秩序扮演「武林新霸主」。

大部份的併發症，在二〇一二年習近平上台後出現。新冠疫情，清零封控，乃香港二次回歸、自己三連任的預演。香港，鄧、江、胡「和平崛起」的櫥窗，被習近平打得稀巴爛。六四那一頁，在香港被撕掉了，而不是翻過去了。於是，繼六四之後，香港為台灣增加一個觀看中國的望遠鏡。諷刺的是，從尼克森主義到川普主義，當年兩個威權中國的對立，變成今天民主台灣與極權中國的對立。今天的「民主台灣」，過去兩蔣的「自由中國」，都不容被一黨專政所併吞，這是維持亞太／印太之自由開放的地緣政治。問題在於，經過六四的國家暴力赤裸展示，以及香港國安法之愛國者治港、民主派DQ、自由媒體關閉，尤其是，去全球化、美中脫夥伴化，西方對台政策還墨守冷戰陳規，以不變應萬變，會不會被習近平先下手為強？

兩岸的深度隔絕，除了古典的國家定義，普世價值斷層，更有自由激發的創造力、可信賴的供應鏈、健康公衛的生活保障，讓民主溢出到經濟民生。民主台灣，走了卅多年自己的道路，領袖不是「摩西」而是「民主」，它的「出埃及記」也仍在書寫。它追求自我認同的行動，在曠野中容或還有爭論。可以確定的是，台灣有越來越多志同道合的國際夥伴，二三〇〇萬人不僅是為自己創造成功的故事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書