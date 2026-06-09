自由廣場》馬辦風波 真正該問的 不是那隻看不見的手

◎ 江臻冠

馬英九基金會三人調查小組成員之一的尹啟銘，最近將鬧得滿城風雨的馬辦風波，歸因於有一隻「看不見的手」在背後操作。不過，尹的說法看似點出問題，實則避重就輕。

整件事的核心，從來不是誰在鬥誰，而是馬英九本人，是否被自己人排除在核心資訊之外？如果相關報導與內部說法屬實，社會該追問的不是陰謀論，而是一連串看得見、問得出口、也必須回答的問題。

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第一，尾牙為什麼沒有邀請馬英九？第二，重大安排為何沒有讓他清楚掌握？第三，辦公室相關規劃為何讓他事後才知道？第四，「送回家」的說法從何而來？第五，出事之後，為什麼焦點不是帳目、金流、授權與程序，而是馬英九的記憶、健康與意思能力？因為這些問題不是「看不見的手」，而是具體可檢驗的權力與尊重問題。

如果蕭旭岑、王光慈等人真的為馬英九好，就不該讓外界看到一連串「馬英九被蒙在鼓裡」的爭議。真正的好，是讓他清楚知道、正式討論、體面交接；而不是一邊說忠心，一邊讓他看起來被排除在自己名字所代表的組織之外。

馬英九不是路人。他是把這些人帶到今天這個位置的人，是給予信任、舞台與資源的人。因此，真正該問的不是「誰在鬥誰」，而是為什麼有人可以把架空馬英九合理化？為什麼被提拔的人，可以反過來排除提拔自己的人？為什麼用老闆名字辦事的人，可以讓老闆承擔最大的名譽風險？

尹啟銘先生要談「看不見的手」，社會卻更該追問那些看得見的事實爭議。如果真的是為馬英九好，就把帳目、授權、決策程序，以及馬英九本人的知情與意願，一項項說清楚。不要用一句「看不見的手」，把良心與道義問題，轉嫁成政治操作問題。

真正看不見的，從來不是那隻手，而是某些人一邊合理化馬英九被排除在核心資訊之外，一邊仍以「道義」自居時，所暴露出的巨大反差。

（作者是教育工作者）

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