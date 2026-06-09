自由廣場》微電車掛牌後 被低估的制度風險

◎ 李欣晏

定位為便宜、短程代步工具的微型電動二輪車快速崛起，尤其受青少年、外籍移工、偏鄉長者青睞，然而違法改裝、解除限速案例時有所聞，導致道路風險大幅上升。

自微電車掛牌納管後，投保強制險成為上路條件之一，但強制險不等於違規免責。若駕駛人酒駕、故意肇事、從事犯罪行為或涉及重大違規，保險公司依法先賠付受害者後，仍可能在理賠金額範圍內，向肇事者或車主求償。

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這正是微電車制度最需補強之處。對一般家庭來說，幾千元罰鍰已經有感；若事故造成他人重傷或死亡，後續醫療、看護、失能、死亡賠償與保險代位求償，可能高達數十萬甚至上百萬元。對未成年騎士的父母、收入有限的移工，或經濟脆弱的偏鄉長者而言，可能是難以承受的財務壓力。

換言之，微電車進入門檻低，事故責任卻不低。問題在於，許多消費者只知道「免駕照、便宜、便利」，卻未必知道改裝、超速違規帶來的嚴重後果。這種資訊落差，正是政府需介入治理的理由。

微電車若要成為城市短程移動的一環，就不能自外於制度規範。立委要求主管機關強化查驗、掛牌、來源揭露與補助門檻是正確方向。既然電動大客車、電動小客車與電動機車都會被要求國產化、在地合作或非中國製造規範，微電車也不應在零組件來源、品質查驗與安全責任上享有模糊空間。

未來微電車管理至少應補上三件事。一、強化實車定檢與違規改裝稽查；二、強化風險告知，政府與銷售端都應清楚告訴消費者，強制險不代表違規者不用負責。尤其未成年人使用微電車時，家長也應了解改裝、超速或重大事故可能帶來的民、刑事責任與保險求償；三、建立來源揭露與補助門檻，微電車的電池、馬達、控制器等關鍵零組件，攸關安全與公共風險。若來源不清、品質不穩，政府就不宜貿然擴大補助，避免用公共資源放大尚未充分管理的市場風險。

微電車納管除了掛牌，還需要更嚴格的查驗、更清楚的責任告知、更透明的來源管理，以及更審慎的補助條件。否則，今天看似便宜便利的代步工具，明天可能成為道安、公安與基層家庭財務風險的三重破口。

（作者是台北城市科大兼任講師）

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