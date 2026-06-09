即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》票投藍白黨 青年上戰場
社論》鄭麗文訪美行一場空
星期專論》中共的法律全景監控牢籠：北京同化台灣的藍圖
自由共和國》陳破空／台灣的危機時刻！
自由共和國》姜皇池／日菲海域劃界之我見
more
專欄
博硯說法》從韓國經驗談選務的慎重
林修民 半導體看天下》美台都想知道國民黨主席訪美 對於國防半導體AI晶片的答案
南南論壇》2026年川習會對東協國家的影響
有志一「童」》晶片巨擘的台灣告白：黃仁勳眼中的AI核心基地
林修民 半導體看天下》那些年兩岸半導體戰狼的跳票史
more
社群
名家分享～江昺崙》還原318事發 黃國昌半夜到場搶指揮權
賴中強 公民力量》太陽花運動真的不是黃國昌發動的
李忠憲的思考》被騙的不是智商，而是希望——為什麼許多人曾經相信黃國昌與柯文哲？
法操》【司想評論】辯稱夢遊偷拔蔥遭逮捕 夢遊犯罪會被判無罪嗎？
美台觀測站》徐巧芯提案凍結外交部預算 理由是嫌護照上「China」太小
more
投書
自由開講》原來是「蕭旭岑」基金會
自由開講》終結毒駕悲劇 應加預防措施
自由開講》平板裡的台北市長？
自由開講》追趕新戰場的政治人物
自由廣場》如果台灣是台灣，紀年為何不改為西元？
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫：統戰平台
2026/06/09 05:30
◎ Tainan黑名
漫畫：統戰平台
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書