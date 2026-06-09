自由廣場》鄭麗文少自我膨脹

◎ 張國財

國民黨主席鄭麗文在接受《彭博新聞》專訪時，一再表達「盼訪美會見美國川普總統」。說真的，鄭麗文的「盼望」，不是天真、幼稚，而是自我膨脹、一廂情願。川普不是習近平，好嗎？

當年新加坡的馬習會，馬英九以台灣總統身分，在習近平面前，都只是「馬先生」而已；今天，鄭麗文在台灣沒有任何公職，地位比當年的馬先生更不堪，背後只代表區區六萬五千一百廿二個中國國民黨紅統黨員，習近平之所以願意接見，還不是看在鄭仍有點統戰的作用上？

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反觀川普，憑什麼要接見鄭麗文？是要被統戰？是要低聲下氣請求鄭麗文高抬貴手，放軍購一馬？是要邀請中國國民黨投資美國？還是把背後只有六萬五千一百廿二個紅統黨員民意的鄭麗文，當維繫亞太區域安全的「和平天使」？鄭麗文想見川普，門都沒有，在國民黨新聞稿中，連會見了哪位叫得出名號的美國政要、談了哪些議題，都空白一片，有何意外？

美國政壇檯面人物，沒有人有空跟鄭麗文瞎扯淡。鄭麗文販賣的和平狗皮膏藥「兩岸在九二共識的共同政治基礎上求同存異，尋求長久的和平與繁榮」，在台灣都已經激不起任何漣漪了，還要花「民主基金會」五五〇萬補助到美國自拉自唱自嗨，只能說浪費公帑。

最後，敬告鄭麗文，別再自欺欺人了！習近平已斬釘截鐵定調「九二共識，只有一中，沒有各表；九二共識就是一國兩制」，也就是說：九二共識，只有求同，沒有存異！而香港的經驗擺在眼前，短暫的一國兩制後，就是一國一制，就是「東方明珠」的和平與繁榮很快成為過眼雲煙！「九二共識」，當然不是台灣和平繁榮的保障，而是催命符！

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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