自由廣場》切莫低估中共併吞台灣的決心

◎ 嶼明

判斷一個組織的真實意圖，不能只看口號，而要看它把資源投入在哪裡。這個道理其實很簡單，一家企業如果沒有業務需求，不會長期維持一個龐大的部門，一個政府如果沒有戰略目標，也不會持續投入大量人力與預算。

中共設有專責的統戰系統，長期負責對台工作。從認知作戰、媒體宣傳、網路輿論、文化交流到政治滲透，都屬於其對台工作的範疇。根據公開資料，中共二〇二五年國防預算約為一．七八兆人民幣，折合新台幣接近八兆元，是全球第二大的軍事支出規模，僅次於美國。無論北京如何包裝其國防政策，如此規模的軍事投資，代表其持續建構以武力改變台海現狀的野心。

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然而，台灣面對的挑戰並不只有軍事威脅。陸委會曾指出，中共對台統戰工作的資源投入極為龐大，其經費幾乎是無限。根據美國智庫Jamestown Foundation等研究機構的估算，中共廣義統一戰線工作體系每年可動用的相關經費高達數廿六億美元（約八三〇億台幣），台灣始終是最重要的工作對象之一。

這些資源並非用於飛彈、戰機或軍艦，而是投入媒體宣傳、網路操作、學術交流、文化活動、政治影響力運作以及各種認知作戰行動。因此，台灣面對的挑戰，從來不只是飛機、軍艦與飛彈。更包括資訊戰、認知戰、輿論戰與政治滲透。

這種思維並非今日才出現。一九三九年，毛澤東即指出「統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設，是中國共產黨在中國革命中戰勝敵人的三大法寶。」對中國共產黨而言，統一戰線從來不是國民黨立委陳玉珍所說的統戰是交朋友，統戰是其政治鬥爭與權力擴張的重要工具，更是讓國民黨從中國撤退到台灣的致勝關鍵。因此，當社會討論統戰議題時，不應只看個別政治人物如何描述，而應回到中國共產黨自身的歷史文件、組織架構與資源配置來理解其本質。

對台灣而言，保持開放社會與言論自由固然重要，但同時也必須理解，中共正投入龐大資源從事對台統戰工作。面對這樣的挑戰，民主社會需要培養的，並非恐懼，而是辨識能力。

（作者是建築師）

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