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自由廣場》如果台灣是台灣，紀年為何不改為西元？

2026/06/09 05:30

◎ 林逸民

中國國台辦發言人朱鳳蓮近日又老調重彈，聲稱台灣的未來「由包括台灣同胞在內的十四億多中國人民決定」，這句話可說徹底荒謬，每一個詞彙都錯，有些更是錯的一塌糊塗。

中國從未包括台灣，一九一二年五色旗中華民國成立的時候，台灣還在日本統治之下，一九四九年中華人民共和國成立之時，台灣則是在蔣介石控制下。

台灣人也不會是中國的「同胞」，即使是一九四九年隨蔣介石逃難來台的難民，其投降中共的同僚，絕大部分遭到中國送往韓戰戰場成為炮灰；其在中國的親友，絕大部分因與國民黨有關，在文化大革命中成為「黑五類」。更根本的，文化大革命中，中國鼓勵兒女批鬥父母、手足互相批鬥。無父無母，親手足都自相殘殺，還哪來的同胞？

中國也沒有十四億多人，全世界研究中國的智庫普遍共識認為中國中央與地方上下交相賊，為了各種理由膨脹人口數據，有人估計中國目前實際人口可能僅十億人，甚至更少。

中國人民更從來沒有權力決定任何事情，習近平要執行任何一意孤行的妄想，不僅中國人民只能服從，連共產黨、解放軍高層都無法有任何意見，即使消極抵制或是作假奉承都不行，一旦習近平發現，連中國的二把手張又俠都要倒台。

至於想藉由中國牟利的人，也沒有好下場，以近日仲介器官買賣的陳堯俐判刑確定為例，衛福部也吊銷其醫師證書，陳堯俐仲介十一名台灣人赴中國接受器官移植手術，遭起訴的為其中九案。十一人之中兩人直接死亡，六人只活了九天到四年，僅三人倖存至今。

陳堯俐案明確的告訴我們，台灣人自以為可佔中國便宜，其結果是不僅損失錢財，還連命都沒有了。另一方面，器官來源的中國人的命運呢？

中國人民連自己的未來都無法決定，中國卻聲稱要由中國人民決定台灣的未來，把台灣人當成毫無智商、可任意欺騙。這就是中國的基本思維。

五日，立法院不分朝野黨派，一起通過譴責中華人民共和國打壓並妨礙賴總統訪問史瓦帝尼，國會代表民主國家主權正當性來源的民意，譴責另一國家，即明確表達一邊一國，互不隸屬，我們則是樂見在野黨也有此共識。

當朝野都明白台灣不能綁在中國，我們要更進一步檢討：強調台灣是台灣，中國是中國，台灣人決定自己的命運，卻還繼續用北洋政府時期中華民國成立的年份為基準來紀年？

台灣政府使用自己從未屬於自己的五色旗中華民國成立年來紀年，不倫不類，也是自我混淆，日常使用時更造成諸多不便。台灣要清楚自己是誰，自己的未來由自己決定，就從廢除民國紀年，改用世界通用的西元紀年開始吧！

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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