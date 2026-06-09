社論》票投藍白黨 青年上戰場

立法院藍白兩黨立委上週五聯手，封殺〈無人載具產業創建特別條例草案〉，這是繼先前百般阻撓向美國軍購案後，兩黨再次直接阻擋建構國防的法案進入議程。（資料照）

立法院藍白兩黨立委上週五聯手，封殺〈無人載具產業創建特別條例草案〉，這是繼先前百般阻撓向美國軍購案後，兩黨再次直接阻擋建構國防的法案進入議程。賴清德總統就此指立院把國防自主經費全數刪除很奇怪，政府不會放棄，將持續推動無人機產業；蕭美琴副總統也表示，台灣無人機產業近年有顯著進展，系統整合及關鍵零組件製造商涵蓋數百家企業，在野黨雖不支持，政府仍將持續與各界溝通，爭取更多理解與支持。

無人機對我國安全至關緊要，美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）兩年前針對台海防衛提出的「地獄景象（Hellscape）」核心戰略說得最清楚。據此戰略，在共軍侵犯之初，於台海與台灣周邊部署數以萬計無人機、無人艦艇與先進水雷等自主系統，把台海化為難以跨越的無人化殺戮戰場，藉此重創共軍渡海船團，並爭取美軍與盟友馳援時間。烏克蘭國防AI負責人日前也斷言，大量軍事任務五年內將實現無人化。就此，越來越多國防專家強調，台灣是以不對稱戰力阻止戰爭的關鍵，特別是投入無人機產業。

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美國在台協會處長谷立言上週即明確指出，烏克蘭與中東衝突讓大家看見，無人機正改變戰爭的性質，也為台灣重新達成台海兩岸軍事平衡帶來重大契機。投資無人系統是台灣立即建立嚇阻力最聰明的方式，不僅有迫切性，能改變台灣安全防衛，也帶來龐大商機，美台企業夥伴關係足可在全球無人機領域扮演核心角色。他還曾表示，已看到台灣業者投入無人機產業的積極意願，若有市場需求，美國領導企業樂於技術移轉、建立在地供應鏈及共同研發夥伴關係。

事實上，上週在台北就群聚來自台、美、日及烏克蘭的產官學與智庫代表，在「供應鏈韌性戰略國際高峰會」上，探討深化科技地緣政治合作，建構安全的全球供應鏈。在無人機供應鏈方面，各國交流兵棋推演與烏克蘭實戰經驗，以期共同打造海、陸、空各類型無人系統自主發展能力。同時，工研院正式獲准為美國國際無人系統協會（AUVSI）美國以外唯一「綠色無人機」（Green UAS）認證授權機構，有助業者擴大加入美國無人機供應鏈，並進軍國際市場；而漢翔技術有進展，開發成功軍民通用無人機視覺導航定位系統，可在無GPS環境自主導航完成任務。另外，近二十家台灣業者上週參加日本無人機大展，看好兩國無人機產業具高度互補性，爭取合作商機；日本政府認為對中國產品過度依賴是安全一大隱憂，正加緊發展國產無人機。

從統計數字看，我國無人機產業發展蓬勃。今年前四個月，出口十八萬多架，較去年同期大增近二十倍，且已超越去年全年總量，其中絕大多數銷往捷克、波蘭、美國。同時，鑒於無人機產業發展，除了取決於業者積極進取，也需要官方適度助力，以預算、採購、財稅獎勵等途徑，經由穩定需求、擴大規模、降低成本，才足以積極建立所需的本土國防自主能力。這方面，政府有推動我國為「亞洲無人機供應鏈中心」願景，要結合半導體精密製造與系統整合優勢轉化為國際競爭力。國防部的軍用商規無人機採購，有助建立整機非紅供應鏈整合能量，並帶動關鍵技術發展；經濟部以四大戰略發展無人機產業，外交部也推進「無人機外交」，以工作小組及籌設「無人機國際學院」，助力業界國際連結。同時，業者也努力與歐、美、日等先進國家建立合作關係，拓展國際市場佈局，以期整合產業能量，轉化為國際競爭力與實體訂單。

不過，考驗與挑戰不小。中國以政府補貼創造經濟規模，讓大疆無人機憑價格優勢，席捲全球，官方並管控其關鍵技術出口。美國為此正推動「非紅」或「民主」供應鏈積極因應，台灣以製造能力及產業鏈細密著稱，有發展無人機所需的精密機械、電子、電池、馬達等諸多產業，但因起步較晚、國內規模受限、技術層次有待提升整合，要以非紅供應鏈進圖全球市場，深耕關鍵技術、掌握自主能力仍須努力。

這次〈條例草案〉旨在整合無人機發展法規令出多門，補足先前《國防特別條例》關鍵的無人機技術及產業發展預算全被刪除，卻仍遭藍白兩黨聯手封殺，充分凸顯兩黨在國會一再與共產中國隔海唱和的惡行。帕帕羅「地獄景象」針對中國侵略而發，這幫人卻恣意為其掃除障礙。有看不下去的台灣人因此喊出：「票投藍白黨，青年上戰場；票投民進黨，無人機替你擋。」貼切而有力！

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