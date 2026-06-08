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社論》鄭麗文訪美行一場空

2026/06/08 05:30

國民黨主席鄭麗文正展開訪美之行。（資料照）國民黨主席鄭麗文正展開訪美之行。（資料照）

國民黨主席鄭麗文正展開訪美之行，此行除了落實鄭習會「支持九二共識、反對台獨」的國共共識，試圖將台海緊張歸咎於民進黨政府推動台獨，拒絕承認九二共識；此外，鄭的另一項重大任務則是打著和平之名，將防堵中共對周邊國家挑釁的第一島鏈，扭曲為舊冷戰思維與架構的產物，為避免美中陷入「修昔底德陷阱」，主張將其轉化為「和平與繁榮之鏈」。易言之，鄭麗文此行無異是習近平的傳聲筒，企圖以中共的敘事對美國進行認知戰，並讓亞太周邊國家放棄強化國防力量，使中國成為主宰印太的新霸權。

在川習會上，習近平拉高美中在「台灣問題」上的對抗，宣稱「台獨與台海和平水火不容」，企圖施壓川普改變美國「不支持台獨」既定政策為「反對台獨」，儘管川普並未呼應習近平的主張，然而一百四十億美元對台軍售案確實有所延宕。因而習近平自認對美統戰只差一步，此時台灣第一大在野黨主席率團訪問美國，尤其是旗幟鮮明反台獨、反軍購的鄭麗文擔任習近平訪美的先遣部隊，將可製造多數台灣人不希望戰爭，願意向中國妥協，拋棄獨立主權，以換取和平的假象。這是鄭麗文訪美的脈絡。令人驚訝的是，鄭麗文自承如果沒有鄭習會，她只不過是一個「陽春的黨主席」，就算來美國訪問，改變不了任何事情，「我可能根本就無足輕重。」過去國民黨領導人，自蔣介石、蔣經國以降，儘管被中共打到敗逃台灣，也從未向中共示弱，甚至卑微到必須得到中共領導人加持，才不致成為「令不出黨中央」的陽春黨主席，鄭麗文如此自貶身價，堪稱國民黨內「千古第一人」。鄭麗文必須接受習近平加持，自甘淪為習近平併台與對美認知戰的馬前卒，實際上已讓現今的國民黨彷彿成為國共內戰時期的「民主同盟」與「中國國民黨委員會」翻版，成為中共對外宣稱中國有民主的花瓶政黨。更可笑的是，鄭麗文只憑六萬多深藍黨員票，與中共的網路操弄而當選主席，民意基礎幾乎不及黨籍區域立委與地方縣市長，但與習近平握到手，立即意氣風發，顯露問鼎二〇二八總統大位之志。與此同時，《華爾街日報》引述北京人士說法指出，中共領導人習近平已把鄭女視為「二〇二八總統大選重要人選」。此一訊息看似可笑，但是有中共全力介入，與習近平的指名，國人千萬不可掉以輕心，二〇二八年大選可能成為台灣主權、安全與民主體制的最大考驗。

事實上，鄭麗文的「反台獨」之外，更令人警惕的是，企圖重新定義「第一島鏈」，用華麗的「和平」、「繁榮」的詞藻來取代對抗中國對外擴張，抹黑第一島鏈相關國家正在強化防衛能力與彼此合作關係。尤其是日本正努力加強本身的反擊能力，並且與菲律賓強化軍事合作，建立全面戰略夥伴關係，更遭到中共貼上「新軍國主義」標籤，意圖挑起歷史仇恨。而日本最近加強第一島鏈的戰略合作，鄭麗文與其國民黨人卻附和中共論調，極力予以抹黑。不必諱言，第一島鏈（First Island Chain）是冷戰時期由美國提出的地緣戰略防線，涵蓋北起日本群島、琉球群島，中接台灣，南至菲律賓的鏈狀島嶼帶。其戰略核心在於圍堵共產勢力，並限制中國海軍進入太平洋。由此可見，第一島鏈確實產生於冷戰時期的戰略架構，但此際由美國為首，日本的力推，並非民主陣營企圖圍堵中國的陰謀，反而是近年中國快速擴張軍備，並以「歷史主權」﹙即某某自古屬於中國﹚的話術，在東海、台海、南海不斷進行軍事挑釁，成為區域安全的威脅，令周邊國家深感不安，乃有強化第一島鏈的各種舉措。因此，第一島鏈是一種防守的戰略架構，而非主動攻擊中國的反華軍事結盟。只要中國不再以「祖國完全統一」、「中華民族偉大復興」之名，一再擴軍，並挑釁周邊國家，相信「第一島鏈」必能成為確保印太地區和平與繁榮的保障。

當前的世局，存在一塊邪惡國家的板塊︰中國、俄羅斯、伊朗、北朝鮮，及這些國家庇護的恐怖組織，是全球陷入戰爭的亂源。但在川普展現強悍意志轟炸伊朗，與烏克蘭奮力抵抗俄羅斯侵略，基本教義派的伊朗神權政府即便未被推翻，但國家已滿目瘡痍，恐怕再也無法扮演支援恐怖組織的靠山；而俄羅斯國力更因俄烏戰爭陷入泥淖，國力大為折損，不再是世界軍力第二大的強國；北朝鮮則極力發展核武，不顧民生福祉，且荒謬的要將政權傳承給金正恩小孩的跡象明顯，早已被文明世界遺棄，成為東北亞的小流氓。因此，拯救全球專制國家的重任，已落在中國身上，但其國內製造、消費萎縮，軍頭幾乎全遭整肅，意圖發動戰爭，恐怕力有未逮，類似鄭麗文這樣紅色政客「應劫」而生，顯然只是夢幻泡影，激不起一點浪花，其訪美之行可作如是觀。

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