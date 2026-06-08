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自由廣場》別讓「本土語」掩蓋 台語復振危機

2026/06/08 05:30

◎ 許慧如

輝達執行長黃仁勳一句「You need to learn Taiwanese」，讓台語復振再受關注。許多人直覺認為學校有教、長輩多講就好了。然而，這種家庭自救與每週不到一節的課堂補救，根本救不回台語。

回顧歷史，二戰結束時台灣有近八成人口以台語為主要語言。如今台語面臨滅絕危機，非自然流失，而是戰後長期且強勢的「國語政策」人為造成的。既然危機由政策造成，復振就必須靠有效政策。然而，台灣目前並無真正的「台語政策」，僅有籠統的「本土語政策」，並存兩大問題：

一、 齊頭式平等互相牽制，反鞏固華語獨大：現行政策將台、客、原住民與新住民語混為一談，追求齊頭式平等。在台灣，台語是華語之外，最有可能成為共通語的語言，卻在「本土語之一」的框架下反受牽制。許多人因擔心被貼上「霸權」標籤而不敢公開講台語，但其他本土語又非跨族群溝通工具，導致大眾最終退回華語。本土語政策本該挑戰華語單語主義，卻反而牽制台語、鞏固華語，極其諷刺。

二、 侷限於教育文化，脫離日常現實：目前的台語事務限縮在教育部與文化部。但語言要活，不能只活在課堂、比賽或藝文活動，必須回歸食衣住行的日常。台語政策應全面切入政府、醫療照護、交通旅宿與金融商業等公共領域。例如：推動各機構的台語服務識別與獎勵制度；培訓外籍看護學習長輩母語，別讓生病的老人家在晚年還要勉強配合看護講華語，失去尊嚴。

這些建議只是起步，政府須徹底檢討現行政策，別再讓台語被「本土語」掩蓋。台語需要獨立、全面且活化的政策。所有部會皆有責任，須全面動起來，讓台語重新成為公共生活中用得著的活語言，台語才有可能復振。我們時間真的不多了，台語政策，刻不容緩！

（作者為台師大台灣語文學系教授）

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