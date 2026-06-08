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自由廣場》胡，怎麼說）習近平豢養鄭麗文的「連環劫持台灣計」！

2026/06/08 05:30

◎ 胡文輝

台灣正遭遇中共豢養代理人的「連環劫持」計，中共行徑若劫匪，在台灣內部執行連環劫持的藍白黨就是嘍囉！

這個連續劫持台灣狡計，設計者就是習近平手下統戰頭目王滬寧，一個「逢君之惡」的奸險之人，被中共選中豢養的核心代理人就是鄭麗文，一路走來都在執行中共連環劫持台灣計！

中共連環劫持台灣計說穿了就不值半文錢。就是透過培養、收買、收編、誘引、吸收等等手段，掌握台灣內部急統的三到五％選民。這些極少數不足影響大局，但卻可以利用來掌握一個人及小團夥、再經由那個人及團夥掌握一個大黨—中國國民黨，再長臂指揮那個人那個黨，恣意破壞、劫持台灣。

鄭麗文去年十月在黨主席選舉得六萬五千多票當選，這個票數只佔台灣選民一千九百多萬人的〇．三三％，也只佔國民黨有效黨員卅三萬餘的十九．六％，是少數中的極少數，但是這個極少數人選出的黨主席，麾下卻有十四個縣市長（十四／廿二），掌握立院是最大黨團五二＋二個立委（五四／一一三）。

記得去年十月國民黨黨魁選舉投票前夕，郝龍斌、趙少康聯合發出急報，直指境外勢力介入，趙少康還特別呼籲中共勿干預，中共當然不理會他們，其扶時的鄭麗文打敗郝龍斌等當選。

中共扶持鄭麗文就是為執行劫持台灣計謀！果然，鄭麗文就任黨主席後，國民黨路線重大改變，獲習近平「賞見」前，即全面倒向中共表忠，「習鄭會」後更言必稱習、頌習、倒貼習，在美更恬不知恥自稱沒有習鄭會、她這個黨魁無足輕重，還稱習近平是中國最後一個對台灣善意者。

天老爺！無時不刻對台文攻武嚇，軍機軍艦飛彈砲口分分秒秒都對著台灣人民的習近平，竟可以叫善意，那什麼才叫惡意？中共的尾巴黨—中國國民黨革命委員會（民革）彼個「鄭主席」拍習馬屁、唱表忠歌、跳表忠舞工夫一定慘輸這個鄭主席，因賣台送中急統路線毫不忌諱赤裸裸露出來！

中共巧施連環劫持計，扶持鄭麗文當選黨魁，習召見豢養使其迅速大尾，透過劫持最大在野黨，再劫持台灣，真是便宜又大碗！加上甫上任即急奔中國北京接受王滬寧收編的傅崐萁等藍委，以及被黃國昌馴化成「傅隨組織」的八白委，台灣外抗暴中併吞，更要慎防遭中共嘍囉藍白軍從內部砍斷手腳，並被劫持。

盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安原被看好最可能二〇二八代表藍軍出戰總統大選，但鄭麗文仗習鄭會令牌符咒暴然崛起，成為藍軍大熱門，盧、韓、蔣恐將成鄭通往總統之路上須優先清除的障礙物，以免妨礙中共連環劫持台灣大計！

（作者為資深媒體人）

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