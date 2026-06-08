自由廣場》海峽論壇背後 四大板塊的交流風險

◎ 張淨依

第十八屆海峽論壇即將在福建廈門舉行，中共國台辦規劃基層、青年、文化及經濟四大交流板塊，表面上呈現多元民間互動，但若置於整體對台政策脈絡觀察，其本質並非中性交流平台，而是透過社會連結、利益誘因與認知操作，系統性推動對台統戰工作。筆者針對上述四大交流板塊背後風險，分析如下：

一、基層交流：國安風險主要體現在社會網絡滲透與組織連結的建立。工會、農漁會、村里與婦女團體等基層組織，本身即具有高度動員與資訊擴散能力，一旦透過交流活動形成固定互動鏈結，就可能進一步延伸為跨境人際網絡，影響地方輿論走向、議題設定與政策觀感，逐步降低社會對政治界線的敏感度。

請繼續往下閱讀...

二、青年交流：國安風險集中於認知塑造與人才流向的結構性影響，表面提供實習、就業、創業等發展機會，實則為青年統戰政策的延伸，在「兩岸融合發展」框架下，透過就業與資源誘因，引導青年逐步形成對中國發展模式的依附與認同，將經濟誘因轉化為政治吸納，進而影響國家人力資本安全與世代認知。

三、文化交流：國安風險來自認同建構與敘事主導權的競逐。中共試圖將文化共同性轉化為政治共同性，進而建構「文化相同即應統一」的論述。事實上，文化認同不等於政治認同，歷史與語言的相似性，亦不足以推導出政治從屬關係，更不應作為否定台灣主體性的政治工具。

四、經濟交流：國安風險則集中於經濟依賴與政治槓桿化的形成。長期透過核准進入市場與政策優惠影響台灣企業與團體立場，已成為成熟且制度化的統戰手段。當經濟合作被賦予政治目的，其性質便不再是單純商業往來，而是以利益綁定進行政治影響力操作。

綜上所述，當論壇目的是推進融合，融合的目的是推進統一，海峽論壇就不應再被描述為單純交流活動，而應明確認定為中共對台統戰平台，若繼續以「民間交流」作為遮掩，不僅無助於社會理性討論，更是在客觀上為中共對台統戰工程提供政治正當性。

（作者為法務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法