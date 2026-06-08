自由廣場》東沙對峙 不能讓中國侵擾成為日常！

◎ 不孝

東沙限制水域連續出現中國海警船與海洋調查船，我海巡艦艇從巡護九號、彰化艦到高雄艦接續馳援、強勢驅離，雙方持續對峙長達卅四小時，已經超出常見的海上驅離行動。

中國海警「三五〇一」六月五日橫切硬闖闖入我國東沙限制水域，隔天「海絲路六號」又進入東沙水域，時間接近、角色互補、政治喊話同步出現，這是把灰色地帶推向常態壓力的訊號。

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北京正在做的，是讓中國海警在台灣水域喊執法，讓調查船用科學名義進場，再把我方反制包裝成雙方對峙。久了，國際輿論若反覆記得「又有爭議」，反而淡化未經許可闖入台灣水域這個核心事實！

海巡署一線艦艇已在現場強硬應處，政院國安團隊接下來要處理的是政治戰場：不能把每次任務結束當作事件結束。中國要累積畫面，台灣就要累積可查證資料；中國要製造管轄權假象，台灣就要用固定格式公開對方船名、時間、位置、航跡、廣播內容與我方依法處置。

這項要求不碰觸戰術細節。雷達來源、艦艇部署與即時戰術不曝光。可公開的是事後事實、法律依據與政治意義；要保密的是偵蒐能力與現場應變。分層公開做得越穩，中國越難把侵擾說成各有立場。

台灣還要避免被拖進北京設定的節奏。事件發生後，政府就該用英文資料、影像整理與外交說明，把事件送進國際視野。灰色作戰就是用低強度行動製造日常感；台灣的回應若停在當天新聞，就會讓中國的侵擾更容易被當成日常。

中國一次次進入水域，測的是台灣政府能否把現場驅離、法律主張與國際說明串成同一套反制。東沙不能變成中國灰色作戰劇場；每一次進犯，都要留下讓北京付出政治成本的證據！

（作者為退休人士）

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